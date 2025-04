„Prin declarația lui se vede că e frustrat!”. Contre în direct după dezvăluirile Fanatik despre contractul lui Elias Charalambous la FCSB

. Specialiștii FANATIK au analizat discursul tehnicianului și au tras câteva concluzii despre situația acestuia.

Ce se întâmplă cu viitorul lui Elias Charalambous la FCSB. Dezbatere în direct la Fanatik Superliga

Cipriotul se află deja de doi ani pe banca echipei bucureștene. Elias Charalambous a adus FCSB-ului primul titlu după 9 ani de pauză, o Supercupă a României și calificarea în optimile Europa League.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Cristi Coste și invitații săi au analizat spusele antrenorului și și-au dat cu părerea despre viitorul său la FCSB, în contextul în care mai are doar 2 luni contract cu bucureștenii.

„Vorbim despre cel mai longeviv antrenor în epoca Gigi Becali!”

„O informație FANATIK confirmată de dialogul cu Elias Charalambous. Mai are două luni de contract cu FCSB, este pe final de contract, mai are opt meciuri practic pe banca FCSB-ului. Atâta timp cât toată lumea spunea că Elias mai are contract până în 2026 și el termină peste 6 săptămâni…

Vorbim despre cel mai longeviv antrenor în epoca Gigi Becali peste Pițurcă, Reghecampf, Olăroiu și ce vrei tu. Deci apropo de faptul că vine Gigi peste o săptămână și spune mâine pleci. Păi probabil că va rămâne, dar în momentul acesta… Stai să vedem. Dacă nu se ia titlu? Poate va fi o discuție. Poate va fi o discuție dacă nu se ia titlu. Deși nu cred. Cum ți se pare Tony?”, a precizat moderatorul Cristi Coste.

„Acesta este singurul lucru pe care pot să i-l reproșez!”

„Un tip foarte inteligent. Știi cum e caracterul lui Gigi Becali, un tip care… numai un rezultat există acolo, victoria, atât. El îți dă toate condițiile.

El (Charalambous nr.) dacă stă acolo, atunci înseamnă că este un echilibru cu conducerea, cu MM Stoica, cu cine muncește acolo. Eu zic că e antrenorul potrivit pentru moment actual la FCSB. Singurul lucru pe care pot să i-l reproșez… după doi ani, trebuie să vorbești limba română!”, a opinat Tony da Silva.

„Se vede că e frustrat un pic!”

„Dar să știi că prin declarația lui se vede că e frustrat un pic. Atitudinea lui a lăsat de înțeles, cel puțin mie, că totuși… Trebuia să aibă o ofertă!”, a spus și Sabin Ilie.

„Florin, tu crezi că va continua și se va propune prelungirea contractului?”, a mai întrebat moderatorul Cristi Coste. „Eu zic va rămâne cu siguranță.

„Doar atunci e posibil să plece”

A avut performanțe foarte bune. Știu că este apreciat foarte tare de toată lumea din club și nu văd niciun motiv să plece. Eu zic că sunt șanse foarte mari.

Probabil dacă va avea ofertă, nu știu, din zona golfului, ofertă foarte mare financiară, atunci e posibil, dar în aceste condiții, din momentul de față, nu cred că va pleca”, a concluzionat Florin Vulturar la FANATIK SUPERLIGA.