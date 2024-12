Principala condiție impusă de Mutu la Petrolul! Ce a cerut conducerii clubului ploieștean și când urmează să dea răspunsul

Mutu nu are pretenții exagerate, dar a cerut ca echipa să aibă condiții decente de pregătire.

Nu vrea să antreneze în mocirle

Discuțiile dintre Mutu și conducerea clubului sunt ușor împotmolite, din cauza salariului, dar pe celelalte teme sunt destul de avansate. Există șanse reale ca fostul internațional să se întoarcă pe bancă la începutul anului 2025.

Singura cerință de neclintit a lui Mutu, pentru conducerea Petrolului este ca echipa să se pregătească pe terenuri bune. Este bine știut că ploieștenii nu au o bază de antrenament și sunt nevoiți să se mute de pe un teren pe altul, în funcție de vreme și de disponibilitate.

Cum problema nu se poate rezolva pe plan local, singurele variante sunt bazele FRF de la Buftea și Mogoșoaia. Mutu e dispus ca echipa să facă naveta doar pentru ca fotbaliștii să se antreneze în condiții decente.

Gazonul de pe Ilie Oană e o problemă spinoasă

Și problema gazonului de pe Ilie Oană este una aspră pentru Petrolul. Meciul cu Universitatea Craiova s-a desfășurat pe o mocirlă, care a atras critici dure pentru Petrolul. Proprietarul stadionului este însă Primăria Ploiești, lupii plătind chirie pentru a juca acolo.

O altă cerință a lui Mutu a fost păstrarea lotului actual de fotbaliști. Aceasta este însă greu de îndeplinit deoarece clubul trebuie să vândă pentru a putea plăti salariile și în 2025. Promisiunea făcută fostului internațional este că plecările vor fi acoperite de veniri.

Până să semneze cu Mutu, Petrolul trebuie să resolve problema contractului cu Mehmet Topal. Acesta și-a anunțat demisia după meciul cu Unirea Slobozia, ultimul din 2024.

Topal a trimis săgeți către conducerea clubului

“Am depășit multe dificultăți și, dacă pot spune așa, am trăit succese de neuitat. Cu toate acestea, am realizat că ideile mele în legătură cu planificarea viitorului nu sunt în aceeași direcție cu cele ale conducerii clubului.

Din cauza faptului că această situație a început să mă afecteze foarte mult, am luat decizia de a încheia mandatul meu de antrenor la Petrolul. Așa cum a fost anunțat oficial și de către club”, a precizat Topal într-o postare pe Instagram.