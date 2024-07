Principala hibă a naționalei lui Edi Iordănescu. Cifrele UEFA ne așază într-o postură neplăcută

România a avut o comportare onorabilă la Campionatul European din Germania. Tricolorii au terminat primii în Grupa E, în care toate echipele au fost la egalitate de puncte, și au ajuns în optimi.

Doar contra Ucrainei am reușit să ținem de minge

, la finalul unui meci în care cifrele au demonstrat că am fost dominați copios. La pauză raportul cornerelor era 10-0 pentru olandezi, iar la final a fost 13-4.

Și la șuturi, statistica a fost covârșitoare în favoarea adversarilor: 24-5. Cât despre posesie, aceasta a aparținut olandezilor, cu un raport de 61% – 39 %.

De fapt, posesia pare să fi fost punctul slab al României la acest turneu final. Tricolorii au reușit, cu greu, să aibă puțin peste 40%, media generală pe toate cele patru meciuri.

„Dacă nu ai mingea nu poți să construiești și trebuie să alergi după ea. Când ai posesie, aleargă mingea pentru tine, a comentat Adrian Mutu”,

În cele patru meciuri de la turneul final, România a ținut de minge astfel: 39% cu Olanda, 45% cu Slovacia, 45% cu Belgia și 66% cu Ucraina.

Procentul arată, mai mult decât evident, că atunci când am ținut de minge, am obținut cel mai bun rezultat. Am învins Ucraina la scor, în cel mai spectaculos meci al naționalei din ultimii 24 de ani.

Portugalia a luat fața Spaniei la capitolul posesie

Per total, dintre toate cele 24 de echipe prezente la EURO, România a avut a patra cea mai slabă posesie. Doar Slovenia, Albania și Georgia au ținut de minge mai slab ca noi.

Zece dintre echipe au avut o posesie generală de sub 50%, pragul considerat decent în fotbalul actual. Iar paradoxal, lider la acest capitolul posesiei nu este Spania, recunoscută pentru ușurința cu care pasează.

Cea mai bună posesie la EURO 2024, o are până în acest moment Portugalia, cu 65,3 %. Ea este urmată de Germania, cu 62 % și Anglia, cu 60,8 %.

Clasamentul posesiei la EURO 2024 (după optimi)

1. Portugalia 65,3 %

2. Germania 62%

3. Anglia 60,8 %

4. Spania 58,5

5. Croația 55,3 %

6. Olanda 55

7. Franța 53,8%

8. Belgia 53,8 %

9. Austria 53 %

10. Italia 52,5%

11. Ucraina 52 %

12. Serbia 51,3%

13. Danemarca 50,5%

14. Turcia 50,3 %

15. Elveția 48 %

16. Slovacia 47,5 %

17. Scoția 46,5%

18. Ungaria 41,3 %

19. Cehia 41,3 %

20. Polonia 41 %

21. ROMÂNIA 40,8%

22. Georgia 38,3 %

23. Albania 38%

24. Slovenia 35,5 %

