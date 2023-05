Principala problemă a lui Ovidiu Burcă după Dinamo – FC Argeș 6-1: „Voi avea o săptămână destul de dificilă”

Dinamo și este la un singur meci distanță de revenirea mult dorită în SuperLiga. Ovidiu Burcă nu se aștepta la o asemenea desfășurare a scorului, însă a rămas precaut înaintea returului care va avea loc pe 3 iunie, ora 21:00.

Principala problemă a lui Ovidiu Burcă după Dinamo – FC Argeș 6-1: „Fac un apel către băieți”

Dinamo este cu un pas pe prima scenă a fotbalului românesc după victoria răsunătoare cu FC Argeș. Totuși, Ovidiu Burcă rămâne precaut și consideră că principala problemă în săptămâna premergătoare duelului este să-i țină cu picioarele pe pământ pe elevii săi.

ADVERTISEMENT

„Nu aș fi crezut. Scorul e unul la care nu m-am gândit înainte de meci. Azi, toate au mers bine, am avut și puțin noroc. E o seară frumoasă, dar a trecut doar prima parte, mai avem returul. Trebuie să rămânem echilibrați, cu picioarele pe pământ.

Din exterior, lucrurile par simple. Cred că voi avea o săptămână destul de dificilă. În fotbal, succesul e cel mai greu de gestionat. Fac un apel către băieți să rămânem echilibrați, cu picioarele pe pământ, pentru că încă nu am realizat nimic.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

A fost o seară frumoasă. Mă bucură că oamenii au venit alături de noi, toată lumea a plecat fericită. E lucrul cel mai important. Mai avem un retur care nu va fi deloc ușor. Au și ei orgoliu, sunt niște jucători care au CV-uri importante. La nivelul Ligii 1, sunt multe echipe care și i-ar dori. Trebuie să fim atenți”, a declarat Ovidiu Burcă.

Ovidiu Burcă, mulțumit de schimbarea lui Dinamo: „Sunt lucruri pe care nu le-am văzut atunci când am venit”

Dinamo a fost nevoită să treacă prin momente dificile de-a lungul acestui sezon. Clubul din Ștefan cel Mare a avut un start extrem de slab în liga secundă, iar gândul la promovare era departe de jucătorii lui Ovidiu Burcă. De asemenea, clubul din Ștefan cel Mare a primit o nouă lovitură la reunirea din cantonamentul de iarnă când, FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că jucătorii din cauza problemelor financiare.

ADVERTISEMENT

Treptat, Dinamo a revenit pe linia de plutire cu Ovidiu Burcă pe bancă și este foarte aproape de o revenire în SuperLiga după victoria cu FC Argeș. „Mă bucură faptul că oamenii vin alături de noi. Există o stare de spirit extraordinară în jurul echipei, pe care am obținut-o cu foarte multă trudă. Trebuie să rămânem ponderați, mai avem încă un pas.

A fost un început extrem de dificil, dar nu aș vrea să tragem o concluzie acum, trebuie să mai aștept o săptămână. Una peste alta, am format o stare de spirit fără de care o echipă nu poate funcționa. M-a bucurat atitudinea lor, faptul că joacă din ce în ce mai dezinvolți, cu din ce în ce mai mult curaj. Sunt lucruri pe care nu le-am văzut atunci când am venit.

ADVERTISEMENT

Echipa a progresat de la săptămână la săptămână, chiar dacă uneori nu am ieșit de pe teren cu rezultatul dorit. Am suferit după înfrângeri, am făcut analize și nu am cedat niciodată. Suntem aproape de prima ligă după acest scor. Aș vrea să le pot băga în cap jucătorilor că meciul începe de la 0-0. Trebuie să începem la intensitate maximă, mai avem un pas.

ADVERTISEMENT

Știu ce vorbesc, e o săptămână complicată, trebuie să gestionez o stare de euforie incredibilă, dar cred că toți sunt cu picioarele pe pământ”, a mai spus Ovidiu Burcă.