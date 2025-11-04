Principala ţintă a Rapidului în perioada de mercato: “Avem o listă şi vom încerca să îl aducem!”

ADVERTISEMENT

Acționarul minoritar al clubului din Giulești a reiterat că se dorește aducerea unui mijlocaș ofensiv în această iarnă. În plus, a explicat că în prezent există în acest sens o listă care cuprinde mai multe nume.

Victor Angelescu, ultimele detalii despre transferurile pregătite la Rapid

Iar unul dintre fotbaliștii aflați sub monitorizare este cunoscut destul de bine de antrenorul Costel Gâlcă. De asemenea, Angelescu a mai transmis cu această ocazie și că este posibil ca giuleștenii să caute fotbaliști și pe alte posturi, sau plecări de la echipă,

„Ne dorim un mijlocaș, număr 10, pentru la iarnă, nu am reușit să-l aducem în vară. Avem anumite piste, sper să rezolvăm și să îl aducem. Îl știe și Costel (n.r. Gâlcă), normal că ne ocupăm, vom face tot posibilul să aducem mijlocașul de care avem nevoie.

Sunt mai multe piste, avem anumite discuții cu mai mulți jucători, vom vedea împreună cu Costel, cu Mauro (n.r. Pederzoli, directorul sportiv), pe cine putem să aducem, pe cine își dorește Costel. Normal că mai așteptăm un pic să vedem ce se mai întâmplă.

În sensul că, Doamne ferește, poate să mai existe o anumită accidentare, poate pleacă vreun jucător. Și atunci vedem, în afară de mijlocaș, de număr 10, dacă mai este nevoie și de alt transfer.

(n.r. Dacă în prezent există vreo ofertă pentru un jucător de la Rapid) Nu, dar au fost oferte în vară, pe care le-am refuzat, și nu se știe niciodată ce se întâmplă într-o perioadă de mercato. Așa că trebuie să fim pregătiți tot timpul”, la FANATIK SUPERLIGA.

Cum decurge colaborarea cu Mauro Pederzoli la Rapid

De asemenea, cu aceeași ocazie, Angelescu a fost întrebat de către realizatorul Cristi Coste și vizavi de modul de lucru implementat de directorul sportiv italian în Giulești, dar și despre activitatea lui Dan Șucu de la Genoa, iar răspunsul său a fost următorul:

„(n.r. Despre colaborarea cu Mauro Pederzoli) Foarte bine, are experiență foarte mare la cluburile unde a activat înainte. Eu cu el ne înțelegem foarte bine. Se înțelege foarte bine cu Costel. Avem un echilibru, cred că s-a văzut asta pe parcursul acestui campionat. Se lucrează foarte ușor, pentru că e un om care știe ce face. Fiecare în momentul de față își vede de pătrățica lui și o face foarte bine. Sper să continuăm la fel.

(n.r. Despre Dan Șucu și victoria celor de la Genoa) Mă bucur pentru el, s-a și întors cumva ghinionul, pentru că pierduseră cred că vreo două-trei meciuri în minutul 90. Rataseră penalty cu Parma în minutul 96 și acum au reușit să câștige în minutele de prelungire. Mă bucur, e important”.