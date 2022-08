Principalul atu pe care îl au FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj împotriva celor de la Viking, Hapoel Beer Sheva și Maribor

, însă cele trei echipe românești vor avea mult de tras pentru a se califica. Cu toate acestea, au un avantaj uriaș față de adversarii lor.

Marele avantaj al celor de la FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj

Deși mulți specialiști nu consideră că cele trei echipe din România au prima șansă la calificare și vom avea maxim o echipă în grupe, au o șansă mare în meciurile cu Viking, Maribor și Hapoel Beer Sheva. Și cifrele vorbesc de la sine.

FCSB este echipa cu cel mai valoros lot: 33,25 milioane de euro, în condițiile în care , evaluat la 5,5 milioane de euro. De cealaltă parte, adversara de la Viking are un aproape de patru ori mai „ieftin”: 9 milioane de euro.

Acest lucru spune cu siguranță ceva despre potențialul jucătorilor celor două echipe și poate fi un aspectat important, cel puțin pe hârtie. Cel mai bine cotat fotbalist al vicecampioanei României este Darius Olaru: 5,5 milioane de euro, în timp la norvegieni niciun jucător nu ajunge nici măcar la un milion de euro. Cel mai scump fotbalist este extrema stângă Zlatko Tripic (800.000 de euro).

CFR Cluj îi domină și ea pe cei de la Maribor. Echipa lui Dan Petrescu are un lot net superior la nivel de cotă de piață

În fotbalul modern banii chiar „joacă” pe teren, iar la capitolul acesta , Maribor.

Lotul campioanei României este evaluat la 27,81 milioane de euro, în timp ce Maribor are cei mai slab cotați jucători dintre adversarele echipelor românești din play-off-ul Conference League: 8,63 de milioane de euro, de trei ori și ceva mai puțin decât cel al lui CFR Cluj.

Gabriel Debeljuh este fără doar și poate cel mai important jucător al ardelenilor, , fiind evaluat la 2,2 milioane de euro. La sloveni, cel mai bun jucător este mijlocașul croat Ivan Brnic (850.000 de euro), însă niciunul dintre jucătorii lui Maribor nu atinge suma de un milion de euro.

Universitatea Craiova – Hapoel Beer Sheva, duelul cel mai echilibrat la nivelul cotelor. Tot în echipa lui Mirel Rădoi stă însă mai bine

Universitatea Craiova are un lot evaluat conform Transfermarkt la 17,9 milioane de euro, Andrei Ivan fiind principalul produs de export al lui Mihai Rotaru: 1,8 milioane de euro.

Israelienii de la Hapoel Beer Sheva sunt un adversar dificil , însă cotele fotbaliștilor sunt inferioare „leilor”. Cel mai bine văzut jucător este atacantul Astrit Selmani (1,2 milioane de euro).

Hapoel mai are încă doi jucători cotați la un milion de euro: mijlocașul central argentinian Mariano Bareiro și mijlocașul ofensiv Ramzi Safuri.

Pentru fotbalul românesc, o eventuală calificare în grupe a celor de la FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj ar fi cu siguranță o performanță uriașă. România nu a mai avut minim trei echipe calificate în grupele unei competiții europene din 2011. Atunci Oțelul Galați participa în grupele Ligii Campionilor, în timp ce Rapid, FC Vaslui și FCSB evoluau în Europa League.

11 ani au trecut de când România nu a avut mai 3 echipe calificate în grupe în cupele europene

FCSB are nevoie de un scenariu SF pentru a fi în urna capilor de serie pentru tragerea la sorți a grupelor Conference League

Dacă CFR Cluj are șanse foarte mari să fie cap de serie la tragerea la sorți pentru grupele UEFA Conference League dacă va trece de Maribor,

FCSB are un coeficient de 17.500, mult sub cel al lui CFR Cluj. Un eventual eșec în fața campioanei Sloveniei ar fi de ajutor pentru echipa lui Gigi Becali, în timp ce Universitatea Craiova nu are nicio șansă să se numere printre capii de serie.

Pentru a ajunge în urna capilor de serie, FCSB are nevoie ca cel puțin două cluburi cu coeficient mai bun să fie eliminate. Nicolae Dică va trebui să fie cu ochii pe meciurile Molde (19,000) – Wolfsberger AC și Apoel (18,000) – Djurgårdens.