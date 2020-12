Principalul obiectiv al Simonei Halep pentru 2021. Care a fost cel mai greu moment din acest an

Principalul obiectiv al Simonei Halep pentru 2021 este o medalie olimpică. Sportiva de 29 de ani a spus și care a fost cel mai dificil moment din anul ce stă să se încheie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sportiva a mărturisit că a fost debusolată după partida de la Roland Garros cu Iga Swiatek, care a și câștigat competiția și a dezvăluit că obiectivul pentru 2021 este cucerirea unei medalii la Olimpiadă.

Simona Halep a încheiat anul pe locul 2 în ierarhia mondială WTA și a obținut din partea forului global o nominalizare pentru titlul de cea mai bună jucătoare a anului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Principalul obiectiv al Simonei Halep pentru 2021: o medalie olimpică!

Simona Halep s-a confruntat și cu momente dificile în 2020, după ce a fost infectată cu noul coronavirus, însă rezultatele jucătoarei de tenis au fost destul de bune pe parcursul anului care stă să se încheie. Halep a vorbit despre perioada în care a fost în izolare.

„M-am speriat, da. De la zi la zi, așteptam să se întâmple ceva rău, dar bine că nu s-a întâmplat și că am avut simptome foarte lejere. Nu e de glumă cu acest virus și cred că toată lumea trebuie să se protejeze pentru a trece cu bine peste această perioadă. După câteva zile, am fost OK și mi-am spus că asta e, merg mai departe, mai am câțiva ani în față”, a spus Simona Halep, pentru gsp.ro.

ADVERTISEMENT

Jocurile Olimpice de la Tokyo ar fi trebuit să se dispute în vara acestui an, însă au fost amânate până în 2021, din cauza pandemiei de coronavirus. Numărul 2 mondial și-a propus un obiectiv îndrăzneț și declară că își dorește neapărat o medalie olimpică.

”Să ajungi cea mai bună jucătoare a lumii la ora actuală este o performanță destul de mare. Însă Grand Slam-ul e Grand Slam. Mi-aș dori foarte mult o medalie la Olimpiadă, pentru că parcă aș completa tot tabloul de trofee”, a dezvăluit Halep.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vrea revanșa, după dezamăgirea de la Roland Garros

Simona Halep a dezvăluit că cea mai mare dezamăgire pe care a trăit-o în 2020 a fost eliminarea prematură de la Roland Garros, atunci când a fost învinsă de Iga Swiatek în optimile de finală ale competiției.

„Am fost dezamăgită, am fost un pic lovită de tren, dar e o senzație pe care o ai atunci când nu poți să legi, când nu simți ritmul jocului. Ea a dat foarte puternic în toate mingile, i-au intrat foarte multe și n-a greșit, ceea ce m-a debusolat un pic”, a mai spus jucătoarea noastră.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ea a anunțat că vrea să își ia revanșa, însă că se concentrează în principal pe Olimpiada care va avea loc la Tokyo între 23 iulie și 8 august 2021.

„O să încerc să-mi pun toată energia pentru partea a doua a anului, pentru Olimpiadă, însă nu poți să coordonezi sau să gestionezi atât de bine încât să fii 100% într-o anumită săptămână. Voi da tot ce am mai bun și sper din tot sufletul să fiu la capacitate maximă”, a mai zis Simona Halep.

ADVERTISEMENT

WTA a anunțat calendarul pentru începutul lui 2021. Primul turneu de Grand Slam al anului va fi Australian Open, competiție la care Halep va purta un echipament nou.