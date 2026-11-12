Prinde Universitatea Craiova primăvara europeană? Sorin Cârțu este temător: „Avem 3 mingi de meci foarte grele”

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Universitatea Craiova este extrem de bine plasată pentru a ieși calificată din grupa de 36 de echipe din UEFA Conference League. Ce spune legenda din Bănie, Sorin Cârțu (70 de ani), despre șansele elevilor lui Filipe Coelho (46 de ani) de a ajunge în primăvara europeană. Cum vede acesta cele 3 meciuri care urmează pentru „Știința”, cu Brighton, Kairat Almaty și FC Copenhaga.

Ce șanse are Universitatea Craiova la primăvara europeană? Sorin Cârțu: „Avem 3 mingi de meci foarte grele”

La începutul lui noiembrie, Universitatea Craiova a obținut o victorie extrem de importantă cu Egnatia, scor 2-0, în a treia etapă din grupa de Conference League. Cele 3 puncte cu albanezii i-au apropiat pe elevii lui Filipe Coelho de fazele superioare ale competiției. În acest moment, după 3 etape, oltenii au 7 puncte în clasament. Campioana SuperLigii este neînvinsă, momentan, după 1-1 cu Getafe, 3-1 cu Inter Club d’Escaldes și 2-0 cu Egnatia. În sezoanele trecute, cu 7 puncte, unele echipe s-au calificat mai departe în play-off-ul competiției. Totul depinde și de golaveraj.

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„Victimă” a unui golaveraj inferior a fost, anul trecut, chiar U Craiova. Echipa din România a pierdut în ultima rundă a grupei, 2-3 la Atena cu AEK, și a fost prima sub linie, locul 25. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu, președintele de onoare al oltenilor, a fost întrebat . În răspunsul său, „Sorinaccio” a reamintit de drama din Grecia.

„(n.r. Merge Craiova în primăvara europeană? Cred că ar fi o echilibrare a unei balanțe care ne-a fost potrivnică anul trecut (n.r. la Atena), aceea să mergem în primăvară. Suntem aproape și sper să o facem, deși mai sunt trei jocuri foarte grele și într-adevăr, ne trebuie cel puțin un punct. Tocmai de aceea este foarte greu. Suntem ca la un meci de tenis în care avem 3 mingi de meci foarte grele”, spune Cârțu.

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De ce sunt atât de dificile cele 3 meciuri pe care le are de disputat U Craiova în grupa de Conference League: „E presiunea!”

Același Sorin Cârțu vede destul de dificilă misiunea pentru acel punct care o poate trimite pe Craiova în primăvara europeană. Meciurile care urmează pentru olteni nu sunt deloc ușoare: cu locul 2 din Premier League în prezent, Brighton (în deplasare), cu Kairat Almaty, care a remizat în Italia cu Atalanta (tot în deplasare) și cu FC Copenhaga, liderul din Danemarca (pe „Ion Oblemenco). „Sunt foarte grele aceste trei meciuri pentru că apare presiunea care se pune pe mizele partidelor respective”.

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În ciuda poziției favorabile din prezent a Craiovei, . Cârțu spune că este de mult timp în fotbal și a mai văzut „drame”. A amintit inclusiv de cea de la Atena din sezonul trecut. „(n.r. Ar fi prea mare eșecul ca U Craiova, deja cu 7 puncte, să nu se califice) Ați uitat necazul de anul trecut? Sunt de 50 de ani în fotbal. Am văzut atâtea evenimente că sunt sătul și de noroc, de ghinion, de toate. Depinde cum ți-e scris. (n.r. Ți-e teamă de meciurile acestea?) Da, absolut! E bine ca și lor, jucătorilor, să le fie teamă și frică. Asta aduce o mai mare concentrare la meciuri. De aici pot să-ți iasă rezultate. E o reacție pozitivă”.

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