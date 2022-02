Ce replici și-au aruncat Camilla și Prințesa Diana pentru inima Prințului Charles: ”Ai tot ce ți-ai dorit vreodată” / ”Îmi doresc soțul”

La aproape patru decenii de la eveniment, s-a aflat ce s-a întâmplat în momentul în care Prințesa Diana a aflat că soțul ei, Prințul Charles, avea o relație cu Camilla Parker Bowles. Culmea, până să afle de relația extraconjugală a celor doi, regretata Prințesă Diana avea o relație bună cu cea care a devenit, acum 15 ani, soția Prințului Charles.

Mai mult decât atât, conform publicației , Camilla Parker Bowles i-ar și trimis și o scrisoare Prințesei Diana prin care o invita la un restaurant pentru o discuție foarte importantă.

Cum se înțelegea Prințesa Diana cu Camilla Parker Bowles

Înainte de căsătoria cu Prințul Charles, Prințesa Diana avusese deja ocazia să o cunoască pe Camilla Parker Bowles. Conform publicației citate, cele două se cunoșteau chiar înainte ca Prințul Charles și Diana să spună „Da” și au fost în relații chiar bune. Sau, cel puțin, o bună bucată de vreme, Prințesa Diana așa credea.

Biograful Camillei, actuala soție a Prințului Charles, Penny Junor, a dezvăluit în cartea sa că, după ce moștenitorul tronului britanic și Diana s-au logodit, au fost oaspeți frecvenți în casa acesteia și a lui Andrew Parker Bowles, soțul ei de atunci.

Femeile s-au înțeles bine și într-o zi, cu câteva luni înainte ca Charles și logodnica lui să meargă la altar, Camilla i-a trimis Dianei un bilet care, la acea vreme, nu părea să fie deloc suspect, chiar dacă, deja, exista o relație secretă între ea și Prințul Charles.

În documentarul Charles and Di: The Truth Behind Their Wedding, naratorul Tracy-Ann Oberman a susținut: „Diana găsise o surpriză pe patul ei. Era o scrisoare de la Camilla care o invita la prânz la un restaurant privat din Londra”, susține publicația Showbiz Cheat Sheet.

Prințesa Diana, primele suspiciuni despre amantlâcul soțului ei, după întâlnirea cu Camilla

”Diana a fost de acord și, în timp ce era la prânz, Camilla i-a spus că, după nuntă, speră să petreacă timp cu Charles, măcar când acesta va fi plecat la vânătoare. Camilla s-a gândit că Diana ar crede că acesta ar fi singurul motiv pentru care ea și Charles s-ar mai vedea din când în când.

Diana nu a fost încântată de ceea ce i s-a spus și dacă nu avea suspiciuni înainte de acea oră, a făcut-o după acel prânz”, a mai povestit naratorul Tracy-Ann Oberman conform sursei citate.

Normal, nu a trecut mult timp de la căsătoria cu Diana, iar Prințesa avea să afle că aveau o relație extraconjugală care, de fapt, dura de foarte mult timp. Atunci, pare-se, cele două femei au avut prima înfruntare față în față.

Ce s-a întâmplat când prințesa s-a confruntat cu amanta soțului ei?

În casetele înregistrate în secret ale Dianei care au fost date biografului Andrew Morton, prințesa ar fi detaliat ce s-a întâmplat în noaptea în care a avut curajul să o înfrunte pe Camilla în legătură cu aventura ei cu Prințul Charles.

Diana a spus că s-a prezentat neanunțat la o petrecere pentru sora Camillei în 1989 și a dezvăluit ce i-a spus acesteia față în față. Prințesa Diana susținea că ar fi întrerupt o conversație între Camilla, Prințul Charles și un alt bărbat0, și a cerut să vorbească între patru ochi cu cea care îi era amantă soțului ei.

Potrivit Dianei, Camilla părea că se simte ”foarte inconfortabil și a lăsat capul în jos”, Prințesa explicând și cum a făcut să rămână singură cu cealaltă femeie: ”Domnilor, o să vorbesc rapid cu Camilla și voi pleca într-un minut”.

Prințesa și-a amintit că i-a spus Camillei următoarele cuvinte: ”Știu ce se întâmplă între tine și Charles și vreau doar să știi asta”. Diana a dezvăluit apoi că Camilla a replicat imediat: „Ai tot ce ți-ai dorit vreodată.

Toți bărbații din lume se îndrăgostesc de tine și ai doi copii frumoși, ce vrei mai mult?”. Răspunsul Prințesei Diana a fost, la acea vreme, unul pe măsură: ”Îmi doresc soțul!”.

Evident, disputa dintre Prințesa Diana și Camilla a provocat și primele probleme ale celei care era considerată ”Prințesa Inimilor” cu soțul ei. ”Am plâns ca niciodată înainte”, mai povestea Diana, conform sursei citate.

Prințul Charles și Prințesa Diana căsătorie de vis, divorț cu scandal

Prințul Charles și Prințesa Diana s-au căsătorit într-o ceremonie fastuoasă în 1981, dar căsătoria a fost departe de a fi urmată de o poveste de dragoste ca în basme, ba chiar a fost stricată de infidelitate. Prințesa a aflat că Charles avea o aventură cu Camilla Parker Bowles și, în cele din urmă, aceasta a devenit cunoscută publicului.

Prințul și Prințesa de Wales au divorțat în 1996, cu un an înainte de moartea tragică a Dianei. Pe 9 aprilie 2005, Charles s-a căsătorit cu Camilla.

Și, chiar dacă relația dintre Prințul Charles și Camilla a provocat controverse, se pare că un mare sprijit pentru actuala soție a moștenitorului Coroanei Britanice este chiar Regina Elisabeta a Marii Britanii. Mai exact, Regina a spus, explicit, că vrea ca cea de-a doua soție a fiului său, Camilla, să devină regină consoartă atunci când Prințul Charles va urca pe tron.

”Când fiul meu Charles va deveni Rege, știu că le veți oferi lui și soției sale Camilla același sprijin pe care mi l-ați oferit mie; și dorința mea sinceră este ca, atunci când va veni momentul, Camilla să fie cunoscută drept Regină Consoartă, în timp ce își va continua propriul serviciu loial”, a scris , cu o zi înainte de Jubileul de Platină, eveniment care marchează cel de-al 70-lea an de domnie.