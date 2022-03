Imagine unică cu Prințesa Diana. E un portret realizat în anul 1988

Lady DI a realizat mai multe ședințe foto și portrete de-a lungul anilor, însă unul dintre acestea a rămas în colecția fotografului regal David Bailey. A fost realizat în anul 1988.

Imaginea unică cu Prințesa Diana va fi expusă la expoziția intitulată „Viaţa printr-o lentilă fotografică regală”, eveniment care se desfășoară la Palatul Kensington.

Cu această împrejurare vor fi scoase la suprafață cele mai importante imagini cu din ultimii 200 de ani, printre care și un portret în alb – negru realizat de fotograful regal.

David Bailey a păstrat imaginea în propria colecție de-a lungul anilor, fiind vorba de un cadru surprins în perioada în care Lady DI era deja mama a doi copii și avea aspirații înalte.

Este un profil emoţionant al Prinţesei Inimilor, realizat din profil, care ”vorbește” despre forța interioară pe care o avea în acel an soția Prințului Charles. Delicatețea și simplitatea sunt cuvintele cheie care conturează tabloul, care nu a fost văzut niciodată de publicul larg,

În anul respectiv, 1998, Prințul William avea 6 ani, iar Harry 4 ani. Tot în perioada respectivă Diana a mers într-un turneu extins în Thailanda şi Australia. A fost însoțită de partenerul de viață.

LOOK: A never-before-seen 1988 image of Princess Diana of Wales was released by Kensington Palace today, March 2. The photo was taken by royal photographer David Bailey. | 📷: David Bailey; Kensington Palace/Facebook

