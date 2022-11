Prințesa japoneză Ioana Lee și-a refăcut viața, după divorț! Ce s-a întâmplat la partaj: ”Să respecte drepturile de vizitare”

În exclusivitate pentru FANATIK, Ioana Lee, românca devenită celebră și pentru faptul că a fost căsătorită, în trecut, cu un membru al nobilimii japoneze, a vorbit despre experiența divorțului. Mai relaxată ca oricând, Ioana Lee a făcut public faptul că, de curând, și-a refăcut viața, dar încă îl ”ține la secret” pe bărbatul care i-a furat inima.

Prințesa japoneză Ioana Lee, dezvăluiri despre divorț și partaj

Ioana Lee a trecut, chiar înainte de pandemie prin cel . Discretă din cale afară, scriitoarea stabilită în Statele Unite ale Americii, a vorbit despre experiența divorțului și partajul pe care l-a făcut cu fostul ei soț, un politician influent la Washington.

Iar pe lângă un penthouse de lux primit ”cadou” de divorț, Ioana Lee ne-a dezvăluit și că partajul a implicat și animăluțele familiei, doi cățeluși pe care îi iubea nespus și de care s-a despărțit cu foarte mare greutate.

”Nu mă întreba de cățeluși. În urma divorțului, în America, un divorț fără scandal, fără avocați, a trebuit să rezolvăm cu cățeii. Legea americană cere ca dacă ai căței să îi tratezi ca pe niște copii. Adică ai drepturi de vizitare, e o întreagă nebunie. Unul trebuia să stea cu mama, unul stă cu tata, să le facilităm întâlniri, vizite…

Am stabilit cu fostul meu soț, am încercat. Dar nu am putut să îi dezlipim. La mine în casă nu le-a prea plăcut, chiar dacă e un penthouse, dar nu se compară cu o casă foarte mare și acum nu îi mai am. Au rămas la soțul meu, mi i-a adus de câteva ori ca să respecte drepturile de vizitare. Dar l-am rugat să nu mai vină, să nu îi mai aducă, pentru că îmi face rău”, spune Ioana Lee.

Ioana Lee, afectată de divorț: ”Noi încă de iubeam”

Ioana Lee a vorbit și despre bărbatul de care a divorțat și pe care, susține ea, l-a iubit și după ce s-au despărțit. Ba chiar, susține scriitoarea care a publicat, până acum, șapte cărți, de-a lungul perioadei pe care a petrecut0o, în pandemie, în SUA, ea și fostul soț s-au tot întâlnit.

”Mi-era greu să îl văd și pe el. Noi încă ne iubeam când am divorțat și ne-a fost foarte greu. Ne-am mai văzut în pandemie, stăteam de vorbă, ca prieteni, uneori ne mai și reproșam unul altuia că am mers pe drumuri diferite”, a mai povestit Ioana Lee pentru FANATIK.

În altă ordine de idei, femeia care deja are trei căsnicii eșuate la activ și-a regăsit fericirea în brațele unui bărbat misterios. Doar că, de această dată, ea nu se mai grăbește, pare-se, să îl prezinte public pe respectivul, scriitoarea preferând să treacă ”proba timpului” pentru a vedea dacă ajunge în situația de a se căsători și a patra oară.

Cine e noul iubit al Ioanei Lee

Ioana Lee a postat pe contul ei de socializare o singură fotografie cu actualul ei iubit. Zâmbitoare și vizibil fericită, scriitoarea s-a cuibărit în brațele bărbatului misterios despre care nu vrea să spună mai nimic.

Cu toate acestea, Ioana Lee a dat câteva indicii cu privire la bărbatul cu pricina. ”Da (e american, n. red.). Ei știu ce vor și cum să obțină”, a explicat femeia care, în trecut, a divorțat de trei ori.

Ioana Lee s-a făcut remarcată după ce, în trecut, intrată în lumea diplomației, a cunoscut un prinț japonez cu care s-a căsătorit pentru ca, nu la mult timp, să divorțeze din cauza protocolului strict pe care era nevoită să îl respecte.

De-a lungul celor trei căsnicii prin care a trecut, Ioana Lee a publicat mai multe în categoria ”jurnale de călătorie prin viață și prin lume”, dar colorate și de experiența dobândită de-a lungul timpului de scriitoare prin mediile din care a făcut parte, fie că vorbim de diplomație sau de politică.