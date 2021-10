“Prințesa războinică” Diana Belbiță, explozivă nu doar în ringul de lupte! Galerie foto incendiară

Considerată una dintre cele mai de succes luptătoare din lumea sporturilor de contact care provin din România, Diana Belbiță este, în prezent, stabilită în Canada și participă la diverse gale organizate de UFC, reușind deja să marcheze și primul ei succes în domeniu.

Diana Belbiță, senzuală în afara ringului

Atunci când nu este la antrenamente sau când nu urcă în ring pentru vreo luptă, Diana Belbiță reușește să își impresioneze fanii și cu aparițiile pe care le are. Dacă în ring, cu părul împletit, “Prințesa războinică” aruncă doar priviri fioroase, atunci când își găsește timpul necesar pentru relaxare, lucrurile se schimbă radical.

Iar Diana Belbiță scoate la iveală, atunci când se relaxează, gropițele din obraji care i-au cucerit pe fanii ei din România, dar și de peste Ocean, ”asortate” perfect cu un zâmbet care, de-a lungul timpului, a făcut suficiente victime.

Evident, chiar dacă majoritatea postărilor ei sunt legate de sportul dur pe care îl practică, “Prințesa războinică” nu se ferește să arate fanilor ei că nu și-a câștigat chiar degeaba și titlul neoficial de cea mai frumoasă luptătoare din UFC.

Diana Belbiță, ținute și forme de Miss

Pasionată de sporturile de contact, Diana Belbiță a reușit, totuși să își păstreze feminitatea, reușind chiar să o pună adeseori în valoare cu ținute care îi pun în evidență corpul perfect, bine lucrat la sală. Adeseori postează imagini care pot înnebuni bărbații și în care își pune în valoare și tatuajele pe care le are desenate.

Fie că este vorba de o rochie cu un decolteu amețitor, fie că este vorba de costum de baie, Diana Belbiță reușește, de cele mai multe ori, să arate că frumusețea ei nativă – sportiva ocolind, din motive evidente, medicii esteticieni – este de luat în seamă în cazul în care s-ar organiza un concurs de Miss.

Ba chiar, în câteva rânduri, Diana Belbiță a pozat ca o adevărată vampă, sportiva purtând ținute mai mult decât sumare, “Prințesa războinică” scoțând la iveală un bust ferm, picioare tonifiate și un abdomen pentru care unele fotomodele ar face crimă.

Diana Belbiță, vedetă în UFC și în show-uri TV

Până să ajungă în practicantă de judo, multiplă campioană de Kempo și o luptătoare experimentată în MMA, a cochetat cu lumea televiziunii și a show-urilor TV.

Astfel, după ce a făcut parte din prima generație de Faimoși la Exatlon, la Kanal D, Diana Belbiță a devenit extrem de curtată de televiziunile din România. Și, la un moment dat, fiind surprinsă, noaptea, în ipostaze fierbinți.

Diana Belbiță a decis însă, în ciuda succesului pe care îl avea în România, să părăsească țara noastră pentru a face performanță în sport, în Canada. Iar ajunsă acolo, Prințesa Războinică, cooptată în lumea UFC, a avut, deja, trei meciuri dificile. Iar dacă primele două le-a pierdut, cel de-al treilea i-a adus o victorie categorică.

”Am pierdut două meciuri la rând, voiam neapărat să îl câștig pe acesta. Am muncit foarte mult pentru această victorie și sunt fericită. Bărbații cred că fetele slăbuțe nu sunt puternice, dar să știți că suntem. Știam despre Hannah că este puternică și că îmi va fi greu să o fac KO. Am muncit un an pentru acest meci. Înainte de fiecare antrenament m-am gândit că este ultima mea șansă, că orice ar fi trebuie să câștig”, a declarat Diana Belbiță după meciul câștigat în această vară.