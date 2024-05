Prințul Andrew pare să fi rămas fără bani. Locuința fratelui Regelui Charles se degradează pe zi ce trece

Ducele de York, titlul deținut de prințul Andrew, ar fi fost somat anul trecut de rege să părăsească Royal Lodge, imobil cu 30 de camere. Se speculează că Andrew, în vârstă de 64 de ani, nu ar putea face față costurilor de întreținere de 400.000 de lire sterline pe an a proprietății din secolul al XIX-lea, clasată în categoria II, care are o piscină și peste 36 de hectare de teren.

Locuința prințului Andrew se degradează pe zi ce trece

Locuința pare să se prăbușească și să aibă nevoie disperată de reparații, ceea ce ar putea reaprinde disputa cu Charles și William cu privire la faptul dacă ar trebui să mai locuiască acolo.

Andrew a refuzat să se mute din fosta casă a Reginei-Mamă din Windsor Great Park. În octombrie anul trecut, s-a relatat că a făcut o înțelegere pentru a rămâne dacă continuă reparațiile.

Dar imaginile noastre surprinse sâmbătă de publicația arată ceea ce pare a fi o agravare a crăpăturilor din zidărie, precum și vopseaua care se desprinde de pe o clădire exterioară.

„Ducele de York are o responsabilitate clară pentru întreținerea proprietății Royal Lodge, ceea ce cu siguranță nu se întâmplă. Starea reședinței va fi de mare îngrijorare pentru rege după tot ceea ce s-a întâmplat și s-a discutat în ceea ce privește casa.

Prințului Andrew i s-a spus că trebuie să se ocupe de renovările necesare, altfel nu va mai avea o justificare ca să rămână în casă. Fără îndoială că regele va fi alarmat de adevărata stare a reședinței, după ce ducele l-a asigurat că totul este sub control”, a declarat o sursă pentru publicația citată.

Expertul regal Ingrid Seward, redactor-șef al revistei Majesty și autor al cărții My Mother and I, a declarat: „Motivul pentru care Charles are probleme cu Andrew este din cauza sentimentului exagerat de importanță de sine al lui Andrew, motiv pentru care simte că ar trebui să locuiască într-un palat sau într-un loc similar”.

Charles i-ar fi oferit fratelui său fosta casă cu cinci dormitoare a lui Harry și a lui Meghan, Frogmore Cottage. Iar surse din cadrul Casei Regale au speculat că William și Kate și cei trei copii ai lor, George, Charlotte și Louis, s-ar putea muta în Royal Lodge.

Fratele Regelui Charles pare să fi rămas fără bani

La momentul acordului, s-a raportat că fosta soție a lui Andrew, Sarah Ferguson, care împarte proprietatea cu el, a promis că îl va ajuta financiar.

Ulterior, s-a afirmat că ducele a tras de timp în legătură cu o înțelegere privind locuința pentru a dovedi că poate face față facturii pentru reparații și că „nu a fost deschis” cu detalii financiare.

Finanțele lui Andrew continuă să fie învăluite în mister. În 2022, el a plătit 12 milioane de lire sterline unei femei care , pentru a opri un proces civil în SUA, după ce aceasta a declarat că a agresat-o sexual de trei ori când avea 17 ani, lucru pe care el îl neagă vehement.

„În ciuda renovării extinse, care a făcut parte din acordul lui Andrew cu Domniile Coroanei atunci când a preluat-o, Royal Lodge este extrem de costisitoare pentru a fi administrată. Ca întotdeauna, situația financiară [a lui Andrew] este învăluită în mister.

Dacă are banii, e clar că nu îi folosește pentru întreținerea Royal Lodge. Întreținerea unei case de o asemenea amploare l-ar putea costa tot ce are și chiar mai mult. Se spune că răposata regină i-ar fi dat ‘asigurarea absolută’ că poate locui acolo atât timp cât dorește.

Charles nu dorește să-și supere fratele. Nu îl va forța să plece, dar nici nu dorește să îl finanțeze pentru tot restul vieții sale”, a mi declarat Seward.

Se pare că orice încercare de a-l evacua ar fi dificilă, deoarece el locuiește la Royal Lodge de 20 de ani și a semnat un contract de închiriere pe 75 de ani, după ce a fost de acord să o întrețină și să plătească 250 de lire sterline pe săptămână.