Prințul Harry, despre vizita la Regina Elisabeta: „Mă asigur că e protejată.” Afirmațiile, criticate de experții regali: „O insultă grosolană”

Deși nu mai locuiește în Marea Britanie de mai bine de doi ani, prințul Harry se asigură că bunica sa, Regina Elisabeta a II-a, este îngrijită corespunzător, după cum a declarat în cadrul unui interviu. Afirmațiile ducelui de Sussex au fost criticate de experții regali.

„Mă asigur că e protejată și că are oamenii potriviți în jurul ei.”, i-a spus ducele de Sussex jurnalistei americane Holda Kotb într-un promo pentru emisiunea Today, notează

Interviul a fost realizat la Jocurile Invictus, acolo unde prințul Harry a fost prezent alături de soția lui, Meghan Markle. În drumul lor spre Haga, cei doi i-au făcut . A fost prima întrevedere cu suverana și cu moștenitorul tronului, după mai bine de doi ani.

„A fost minunat să fiu cu ea. A fost atât de plăcut să o văd.”, a spus Harry despre întâlnirea cu bunica sa.

Regina Elisabeta a II-a, care împlinește 96 de ani pe 21 aprilie, a stârnit îngrijorarea tuturor după ce s-a îmbolnăvit de COVID-19 în februarie. Din fericire, suverana a trecut cu bine peste infectarea cu coronavirus, însă a evitat majoritatea aparițiilor publice. Aceasta nu a fost prezentă nici la slujba de Paște de duminică, 17 aprilie.

Potrivit declarațiilor oferite de prințul Harry, Regina se simte bine și a avut o dispoziție bună în timpul discuției lor.

„Este într-o formă de zile mari și are întotdeauna un minunat simț al umorului cu mine.”, a mai spus prințul Harry în interviul menționat mai sus.

Jurnalista Holda Kotb l-a întrebat pe ducele de Sussex dacă a făcut-o și de data aceasta să râdă pe regină, iar el a spus că da. De altfel, întâlnirile lor sunt presărate cu multe zâmbete.

„Ai făcut-o din nou să râdă?”, a fost întrebarea primită de Harry. „Da, am făcut-o! Atât Meghan, cât și eu am băut ceai cu ea. Așa că a fost foarte plăcut să reiau legătura cu ea.”, a adăugat acesta.

Prințul Harry și Meghan Markle au părăsit Marea Britanie cu mai bine de doi ani în urmă. Tot atunci, cei doi au renunțat la atribuțiile lor regale. În prezent locuiesc în Santa Barbara, California, alături de fiul lor, Archie (2 ani), și fiica lor, Lilibet (1o luni).

În cadrul aceluiași interviu, prințul Harry a spus că Santa Barbara înseamnă acum „acasă” pentru el.

„Știi, acasă pentru mine acum este în State. Și așa se simte. Am fost primiți cu brațele deschise și avem o comunitate atât de grozavă în Santa Barbara.”, a spus Harry.

Cu o zi înainte, prințul Harry a declarat că discuția s-a cu Regina Elisabeta a II-a s-a concentrat în jurul Jocurilor Invictus 2022 și pe călătoria sa în Țările de Jos.

„A avut o mulțime de mesaje pentru echipa britanică, pe care le-am transmis deja celor mai mulți dintre ei. Așa că a fost minunat să o văd. Sunt sigur că i-ar fi plăcut să fie aici dacă ar fi putut.”, a declarat Harry în cadrul unui interviu pentru BBC.

Vizita în Marea Britanie a fost prima pentru Meghan Markle de când ea și Harry s-au mutat în SUA. Soțul ei a venit în țara natală în vara anului 2021, atunci când a fost dezvelită statuia Prințesei Diana.

Cei doi au stârnit antipatia multor persoane după ce nu au fost prezenți la comemorarea Prințului Philip, soțul Reginei Elisabeta a II-a, care s-a stins din viață în aprilie 2021. Mulți speră că și vizita de la Castelul Windsor îi va face pe unii să aibă o părere pozitivă despre ei.

Afirmațiile cum că a venit în Marea Britanie pentru a se asigura că Regina Elisabeta este protejată așa cum trebuie sunt „delirante”, în opinia experților regali, în contextul în care el și Meghan Markle locuiesc în SUA de peste doi ani.

După întâlnirea cuplului cu Regina Elisabeta și cu prințul Charles, Harry și Meghan au fost invitați să apară la balconul Palatului Buckingham în timpul sărbătoririi Jubileului de Platină, semn că tensiunile din familia regală nu ar mai fi atât de mari.

Experții regali susțin că afirmațiile ducelui de Sussex, la Today Show, reprezintă „insulte grosolane” la adresa prințului William și prințului Charles, cu care are o relație tensionată din cauza scandalului izbucnit anul trecut. Din acest motiv, experții consideră că Harry „nu merită să participe la festivitățile Jubileului și să fie la balcon”, potrivit .

„Comentariul lui Harry de la televiziunea americană despre faptul că a verificat dacă regina este protejată este o insultă grosolană la adresa prințului Charles și a lui William. El a subliniat și mai mult că nu merită să participe la festivitățile Jubileului și să se afle pe balcon”, a transmis Angela Levin, autoarea cărții Harry: Conversați cu Prințul.

Prințul Harry și Meghan Markle au lipsit de la comemorarea Prințului Philip de luna trecută din cauza unor „probleme cu securitatea”. Ducele de Sussex a spus că nu se simte în siguranță să revină în Marea Britanie. În plus, cei doi au lansat acuzații de rasism împotriva familiei regale în martie 2021, în timpul interviului cu Oprah Winfrey.

„Prințul Harry a declarat la televiziunea americană că se asigură că Regina este ‘protejată și are în jurul ei oamenii potriviți’. Cum așa? Cred că veți descoperi că Prințul Charles și copiii Majestății Sale și William FAC exact acest lucru și o susțin pe Regină, cu fapte – și nu doar cu vorbe.”, a scris pe Twitter corespondentul regal Robert Jobson.

Prince Harry says on US TV he is making sure the Queen is ‘protected and has the right people around her’. How so? I think you’ll find that Prince Charles and Her Majesty’s children and William are DOING just that and supporting the Queen, with actions – and not just words.

— Robert Jobson (@theroyaleditor)