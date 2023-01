Prințul Harry, noi declarații despre Familia Regală: “Mi-aș dori să-mi recuperez tatăl și fratele”

Prințul Harry a vorbit despre Familia Regală în cadrul unor noi interviuri. Ducele de Sussex ar vrea să aibă o relație bună cu tatăl și fratele său.

Cu doar câteva zile înainte de (“Rezervă”, în română), Prințul Harry a oferit două interviuri, în care a vorbit despre Familia Regală. Cartea va apărea în România pe 10 ianuarie 2023.

Interviurile au fost acordate rețelei de televiziune ITV, precum și postului TV american CBS News. Acestea vor fi difuzate pe 8 ianuarie, cu două zile înainte să apară cartea lui Harry.

În declarațiile sale, ducele de Sussex a vorbit despre Regele Charles și despre Prințul William. Acesta și-ar dori să revină la sentimente mai bune cu tatăl și fratele lui.

“Mi-aș dori să-mi recuperez tatăl, mi-aș dori să-mi recuperez fratele.”, a declarat soțul lui Meghan Markle în cadrul interviului, potrivit .

De asemenea, Prințul Harry a spus că ei “nu au arătat absolut nicio dorință de împăcare”, fără a menționa la cine face referire.

Mai mult, în interviul acordat pentru CBS News, Harry spune că a fost “trădat” cu “scurgeri de informații și povești” împotriva sa și a lui Meghan Markle, înainte de a renunța la funcțiile regale.

“Când ți se spune în ultimii șase ani ‘nu putem face o declarație pentru a vă proteja’, dar o fac pentru alți membri ai familiei, se ajunge într-un moment în care tăcerea este trădare”, a adăugat el.

În cadrul interviului pentru ITV, Prințul Harry vorbește despre relațiile personale și oferă “detalii neștiute până acum” despre moartea Prințesei Diana, care s-a stins din viață în 1997.

“Vreau o familie, nu o instituție. Ei cred că este mai bine să ne păstreze cumva ca răufăcători.”, mai spune ducele.

