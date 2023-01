Prințul Harry nu e singurul din familia regală care și-a publicat memoriile. Wallis Simpson: ”Am fost pregătită să trec prin râuri de suferință”

Volumul de memorii apare la exact doi ani după ce ducele de Sussex și soția sa, ducesa de Sussex Meghan Markle, au anunțat că intenționează să renunțe la îndatoririle regale.

Prințul Harry nu e singurul care și-a publicat memoriile

Stabilit acum în afara Los Angeles-ului, cuplul și-a făcut un nume ca mogul media, de la în care a vorbit despre rasismul din familia regală până la lansarea unei serii de documentare pe Netflix.

“Scriu acest lucru nu ca prințul care m-am născut, ci ca omul care am devenit”, a declarat ducele de Sussex într-un comunicat de presă din 2021 în care își anunța autobiografia, relatează .

“Am purtat multe pălării de-a lungul anilor, atât la propriu, cât și la figurat, iar speranța mea este că, spunându-mi povestea – suișurile și coborâșurile, greșelile, lecțiile învățate – pot ajuta să arăt că, indiferent de unde venim, avem mai multe în comun decât credem.”

Harry va fi primul din familia sa apropiată care . Dar, asta nu înseamnă că nu s-au asigurat că versiunea lor asupra evenimentelor a fost reflectată în presa scrisă.

Tatăl lui Harry, actualul suveran, regele Charles al III-lea, și mama sa, prințesa Diana, au furnizat scrisori și materiale biografilor regali, iar regina Elisabeta a II-a a cooperat cu realizatorii de filme documentare.

Relatările precum Spare nu sunt tipice, dacă nu chiar fără precedent.

“Este destul de rar ca un membru al familiei regale să facă acest lucru, mai ales unul care este atât de apropiat de instituție”, spune Laura Clancy, autoarea cărții Running the Family Firm: How the Monarchy Manages Its Image and Our Money (Cum își gestionează monarhia imaginea și banii noștri). “Memoriile lui Harry vor fi cele mai influente memorii regale din ultimele decenii. Nu există multe cu care să fie comparat.”

Alți membri ai familiei regale britanice care și-au scris memoriile

Regina Victoria

Până la jumătatea secolului al XIX-lea, reflecțiile membrilor familiei regale erau de obicei împărtășite doar cu familia și adesea constau în sfaturi pentru moștenitorii lor.

Jurnalele reginei Victoria sunt un exemplu timpuriu de reflecții regale publicate pentru un public mai larg. În anii 1860, familia și prietenii ei au primit copii ale cărții Leaves from the Journal of our Life in the Highlands, o compilație a însemnărilor din jurnalul ei din perioada petrecută în Highlands, în Scoția.

“Unii dintre miniștrii ei au fost împotriva publicării”, spune Carolyn Harris, istoric și expert în monarhia britanică la Universitatea din Toronto, Școala de Studii Continue. “Ei credeau că va părea că șeful statului a fost în vacanță o mare parte din timp, în loc să se ocupe de îndatoririle sale regale.”

Un al doilea volum în care suverana văduvă a vorbit în detaliu despre prietenia ei cu iubitul ei servitor John Brown a ridicat sprâncene, alimentând zvonuri despre o eventuală relație romantică a celor doi.

Ducele de Windsor/Regele Edward al VIII-lea

Memoriile prințului Harry apar, de asemenea, la 75 de ani după cele publicate de ducele de Windsor, fostul rege Edward al VIII-lea, care a abdicat în 1936 pentru a se putea căsători cu americanca divorțată Wallis Simpson.

Intitulat “Povestea unui rege” (1947), volumul a abordat ceea ce a considerat a fi o concepție greșită, potrivit căreia nu ar fi vrut să fie rege, argumentând: “Am vrut să fiu un rege de succes, dar un rege într-un mod modern”.

Un deceniu mai târziu, Simpson, cunoscută sub numele de Ducesa de Windsor, a ieșit cu propriile memorii, ”The Heart Has Its Reasons” (1956), în care a declarat că s-a oferit să pună capăt relației cu Ducele de Windsor pentru ca acesta să poată rămâne pe tron, dar “el a insistat că are nevoie de mine și, ca femeie îndrăgostită, am fost pregătită să trec prin râuri de suferință, mări de disperare și oceane de agonie pentru el”.

Întrebările cu privire la motivele cuplului au ieșit la suprafață după publicarea memoriilor lor. “A existat sentimentul că ducele și ducesa de Windsor încercau să își mărească veniturile în timp ce se aflau în exil“, după cum spune Harris.

Ducele de Kent

Cea mai recentă carte de memorii regale este ”A Royal Life” a Prințului Edward, Ducele de Kent, publicată în mai 2022, pornind de la o serie de conversații pe Zoom cu biograful Hugo Vickers în timpul pandemiei de COVID-19. Ducele de Kent este vărul Reginei Elisabeta a II-a, fiul fratelui mai mic al Regelui George al VI-lea.

“Acum, ducele de Kent a devenit primul membru al Familiei Regale care a vorbit pe larg despre domnia modernă și despre rolul său în ea”, după cum a explicat Vickers semnificația proiectului într-un articol de opinie.

“La fel ca mulți dintre noi în timpul lockdown-ului impus de COVID-19, ducele a fost blocat acasă și nu a putut face mare lucru pentru organizațiile sale caritabile și regimentele sale, așa că a apărut ideea că ar putea scrie ceva.”

Părțile despre căldura reginei Elisabeta a II-a față de el atunci când și-a pierdut tatăl în copilărie rezonează, deoarece memoriile au apărut în același an în care monarhul a murit. “Întotdeauna am simțit că vreau să o susțin”, a scris ducele. “Acesta este de departe cel mai important lucru în viață.” De-a lungul memoriilor, dedicarea sa față de monarhie este clară.

Din cauza acestei dedicări față de monarhie pentru majoritatea membrilor familiei regale, Clancy spune că nu se așteaptă ca memoriile să devină norma pentru familia regală britanică prea curând.

Ea susține că acestea sunt oarecum antitetice față de instituția monarhiei. Familia regală, spune ea, “se bazează pe acest echilibru între vizibilitate și invizibilitate. Trebuie să avem evenimente regale mari, dar trebuie, de asemenea, să fie invizibili – și să nu permită oamenilor să pună prea multe întrebări și să știe prea multe despre asta.

O carte de memorii, sau un interviu televizat, sau un documentar oferă prea mult acces și prea multă vizibilitate. Există potențialul că ar putea risca să arunce prea multă lumină asupra instituției.”