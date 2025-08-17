Prințul Harry și Meghan Markle, criticați de vecinii din Montecito. De ce sunt oamenii deranjați

La câțiva ani după ce au renunțat la îndatoririle regale Prințul Harry și Meghan Markle au ajuns să fie de vecinii din Montecito. De ce sunt oamenii deranjați de Ducii de Sussex care s-au stabilit în această localitate în urmă cu multă vreme.

Prințul Harry și Meghan Markle, criticați de vecinii din Montecito

Prințul Harry și Meghan Markle s-au stabilit în Montecito în anul 2020, împreună cu fiul lor. Ulterior, a venit pe lume și o fetiță. Au atras atenția asupra lor dintotdeauna, însă vecinii din localitate au ajuns să-i pună la zid.

Oamenii din oraș sunt supărați pe Ducii de Sussex pentru că au sporit masiv interesul pentru regiune. Actorul Rob Lowe susține că cei doi soți nu au reușit să mențină „un profil discret”, așa cum s-ar fi așteptat.

În plus, starul a declarat că nu se mai poate bucura de liniștea acestui colț de rai. Vedeta, care este unul dintre vecinii cuplului, a mai punctat faptul că localitatea este pe harta mondială, însă acest lucru vine cu efecte negative.

„Au atras cu siguranță toate privirile asupra orașului meu liniștit. Vă spun sincer: odată ce regalii se mută lângă tine, nimic nu mai este la fel!”, a spus Rob Lowe despre Prințul Harry și Meghan Markle, pentru E! News, relatează .

Mai mult decât atât, actorul i-a descris pe Ducii de Sussex ca un adevărat „ghimpe în coastă”. Încă de la sosirea în Montecito cuplul regal a făcut ca prețul proprietăților să crească. De asemenea, aglomerația s-a intensificat.

Ce spun vecinii Prințului Harry și a lui Meghan Markle

Rob Lowe nu este singurul vecin al Prințului Harry și Meghan Markle care le aduce critici. O altă persoană din localitate susține că lucrurile s-au schimbat radical de când cuplul a achiziționat proprietatea din Montecito.

Majoritatea consideră că cei doi par destul de aroganți. Aceștia sunt supărați de valul de interes venit din partea presei și a publicului. Cu toate acestea, sunt și persoane care nu sunt deloc deranjate de popularitatea Ducilor.

Meghan Markle, detalii despre reședința din Montecito

În altă ordine de idei, locuiesc într-o casă de vis. Reședința cuplului are 16 dormitoare, complexul dispunând de un spațiu de joacă de basm pentru cei doi copii. Acesta se întinde pe o suprafață uriașă.

„Am vrut să protejez acel refugiu sigur. Suntem o familie unită și îmi plac acele momente când o punem pe Lili la somn, luăm prânzul împreună sau petrecem timp de calitate împreună la sfârșitul zilei.

Bucătăria noastră este locul unde mama gătește pur și simplu pentru familie, iar cu o echipă de peste 80 de oameni sunt mulți oameni de care să ai grijă în casa ta!”, a spus Meghan Markel despre decizia de a se muta în Montecito, scrie .