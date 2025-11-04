Prințul Paul, fără Netflix la București: Digi i-a tăiat cablul la ”palatul regal”. Ce datorie are moștenitorul Regelui Carol al II-lea

ADVERTISEMENT

Prințul Paul, fugit la Paris pentru a evita executarea unei pedepse cu închisoarea, a rămas fără televiziune și internet la reședința lui de la București.

Ce datorie are Prințul Paul la Digi

Prințul Paul de România nu va mai putea urmări programele favorite de la ”palatul regal” din București nici măcar în cazul în care ar fi posibil acest lucru. Operatorul de televiziune și internet a oprit furnizarea acestor servicii la vila din Sectorul 2 al Prințului Paul, pe motiv de neplată. Mai pe scurt, a tăiat cablul.

Condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare cu executare în dosarul Ferma Băneasa și urmărit de creditori pentru datorii de milioane de euro, Prințul Paul Philippe al României s-a mai trezit cu o problemă pe cap. încearcă să recupereze restanțe de aproape 3.500 de lei acumulate pentru servicii furnizate și neachitate.

Compania de televiziune prin cablu nu a reușit să dea de urma prințului, la fel cum s-a întâmplat și în cazul autorităților române, așa că și-a încercat norocul în instanță. În urmă cu aproximativ un an, RCS-RDS SA l-a dat în judecată pe Prințul Paul solicitând instanței obligarea acestuia la plata sumei de 3.469,23 de lei, reprezentând contravaloare facturi fiscale, la plata de penalități de întârziere și la plata de daune de reziliere, cu cheltuieli de judecată.

Cum a încercat compania Digi să dea de urma Prințului Paul pentru a-și recupera restanțele la cablu

Însă nici instanța nu a reușit să facă prea multe, judecătorii ridicând din umeri în fața cererii întemeiate a reprezentanților companiei.

”Prin rezoluţia din data de 20.01.2025, comunicată prin adresa din data de 27.01.2025 (f. 53), fiind de notorietate că pârâtul este dat în urmărire internaţională, i s-a pus in vedere reclamantei să precizeze dacă solicită citarea acestuia prin publicitate”, se arată în răspunsul Judecătoriei Sectorului 2.

Compania de cablu nu a solicitat, însă, citarea Prințului Paul prin publicitate, care ar fi fost singura metodă de continuare a demersurilor pentru recuperarea datoriei. În acest condiții, instanța a decis suspendarea cauzei. Totuși, compania are dreptul oricând să solicite repunerea pe rol a cazului, în cazul în care dorește acest lucru. Asta înseamnă că prințul nu a scăpat definitiv de problema datoriei la Digi.

Paul Lambrino, înfundat de apetitul pentru retrocedări

În vârstă de 77 de ani, descendentul regelui Carol al II-lea se află la Paris, acolo unde a fugit înainte să fie condamnat pentru trafic de influență. De la condamnarea lui din 2020, Prințul Paul a fost reținut de trei ori în Franța, pe baza unor mandate de arestare emise de țara noastră. De fiecare dată, justiția pariziană a refuzat extrădarea prințului, care deține și cetățenie franceză.

Prințul Paul nu este recunoscut ca , în ciuda faptului că și-a recâștigat în instanță titlul de moștenitor legal al Regelui Carol al II-lea. Controversa de datorează faptului că tatăl său, Mircea Grigore Carol Lambrino (1920-2006), rezultat din mariajul principelui moștenitor cu Zizi Lambrino (anulat de Tribunalul Ilfov în 1919), nu a fost recunoscut de Carol al II-lea în decursul vieții sale.

După ce și-a recăpătat drepturile, Prințul Paul a solicitat retrocedarea unor proprietăți uriașe aflate în posesia statului român sau ale Casei Regale a României: 50 de castele și clădiri istorice și peste 600 de kilometri pătrați de teren, precum și două treimi din Palatul Peleș.

În ”palatul” din Sectorul 2 nu mai locuiește nimeni

Paul a cerut inclusiv intrarea în posesie a Fermei Regale Băneasa, asupra căreia nu avea niciun drept legitim. Procurorii DNA susțin că acesta a fost ajutat să dobândească proprietatea de un grup infracțional, care a mituit funcționari ai statului pentru a obține respectivele imobile. Prejudiciul calculat de procurori a fost de 135 de milioane de euro.

Paul Lambrino este căsătorit cu Lia Georgia Triff, o americancă de origine română, care în 2010 i-a dăruit un fiu. Micuțul Carol Ferdinand a fost botezat de Maria și Traian Băsescu. În prezent, vila din Sectorul 2 deținută de Prințul Paul, soția și fiul său a rămas nelocuită.