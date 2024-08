Prințul Paul nu va fi extrădat de Malta. Ministrul Justiției, Alina Gorghiu: ”O hotărâre revoltătoare”

Prințul Paul de România, condamnat definitiv la închisoare în țara noastră, nu va fi extrădat de Malta. Decizia este una menită să-i revolte pe oficialii de la București, în frunte cu ministrul Justiției.

Prințul Paul de România nu va fi adus în țară, a decis justiția din Malta

În urmă cu mai puțin de o lună, ministrul Justiției, Alina Gorghiu, afirma că . Instanța din Malta urma să se pronunțe despre modul în care inculpatul va fi predat autorităților române.

Prințul Paul fusese eliberat pe cauțiune în luna iulie, din arestul din Malta. Era pus sub control judiciar până la pronunțarea definitivă a instanței pe extrădarea în România.

Luni, 12 august 2024, cererea formulată de România şi adresată Maltei de extrădare a prințului Paul a fost respinsă de Curtea de Apel. Magistrații din acest stat au constatat un ”risc real şi personal” de încălcare a drepturilor fundamentale ale inculpatului, relatează .

Anterior, instanța de fond din Malta a decis, pe 25 iunie, . Decizia nu era însă definitivă. Acum, instanța de apel a respins predarea fugarului către România.

În prezent se invocă condițiile de detenție din România. Pe această bază, instanța malteză a refuzat executarea mandatului european de arestare. Paul al României, în vârstă de 75 de ani, a fost condamnat definitiv în ”dosarul Băneasa”, în urmă cu 4 ani.

În 2022, prințul Paul el a fost prins pe stradă, la Paris. În același an a fost eliberat din închisoare printr-o decizie a Curții de Apel Paris, fiind plasat sub control judiciar. Ulterior, el a fost prins în Malta, plasat în arest, apoi eliberat sub control judiciar.

Alina Gorghiu, ministrul Justiției, revoltată după ce Malta a respins extrădarea lui Paul de România: ”Decizie de neacceptat”

Într-o primă reacție publică după vestea primită în legătură cu prințul Paul, Alina Gorghiu, ministrul român al Justiţiei, a calificat drept ”revoltătoare” hotărârea instanței malteze. O numește ”o încălcare flagrantă a unei decizii CJUE date expres în cazul fugarului Paul-Philippe al României”.

”O decizie revoltătoare precum cea comunicată astăzi este de neacceptat dacă ne gândim la Decizia – cadru JAI în materie de predare şi la interpretările recente ale CJUE în urma cererii de decizie preliminară depusă în luna aprilie de Curtea de Apel Braşov.

Decizia instanţei malteze reprezintă o încălcare flagrantă a unei decizii CJUE date expres în cazul fugarului Paul-Philippe al României. În cazul lui Paul-Philippe al României instanţa de fond din Malta decisese în favoarea statului român, dar instanţa de apel a respins predarea fugarului către România. Există o procedură în faţa instanţei constituţionale din Malta pe care o vom urmări în continuare”, a afirmat Gorghiu, într-un comunicat citat de .

Gorghiu mai spune că îi va solicita premierului Marcel Ciolacu ca Guvernul să reacționeze la nivel diplomatic ”la o asemenea încălcare flagrantă a deciziei CJUE.”

“Voi propune premierului României ca Guvernul să reacţioneze la nivel diplomatic la o asemenea încălcare flagrantă a deciziei CJUE. Şi în acest caz, statul român, prin ANP, a depus toate garanţiile solicitate privitoare la condiţiile din penitenciare.

CJUE a stabilit că autoritatea de executare a MEA nu poate aplica un standard de protecţie a drepturilor fundamentale mai ridicat decât cel care rezultă din dreptul Uniunii şi din Cartă. Anul trecut peste 800 de fugari au fost aduşi în România, iar anul acesta numărul este de peste 400“, a spus Alina Gorghiu.