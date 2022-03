Prințul Philip a fost dezamăgit de Meghan Markle: „Se pare că ne-am înşelat în privinţa ei”

Prințul Philip ar fi fost deranjat după ce Meghan Markle şi Harry au decis să părăsească Familia Regală, mai ales că au anunțat acest lucru pe rețelele sociale.

Prințul Philip, dezamăgit de Meghan Markle. Considera că s-a înșelat în privința acesteia

Christopher Anderson scrie în cartea sa, Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry şi Meghan, că Ducele de Edinburgh s-ar fi supărat atunci când nepotul său l-a anunțat că vrea să plece din Casa Regală.

ADVERTISEMENT

și Meghan au renunțat la atribuțiile lor și s-au mutat în California, în Statele Unite ale Americii. Prințul Philip a fost cu atât mai dezamăgit de cei doi când a aflat că au făcut anunțul pe rețelele sociale fără a discuta în prealabil cu familia.

Potrivit celor scrise de Christopher în cartea sa, Ducele a mers direct la soția lui pentru a-i dezvălui ce crede despre Harry și Meghan. Acesta i-a spus Reginei că atitudinea lor exprimă „o totală lipsă de respect”.

ADVERTISEMENT

Ulterior, i s-a destăinuit și unui consilier regal, căruia i-ar fi mărturisit că este dezamăgit de Meghan Markle. Până atunci, Ducele de Edinburgh avusese o relație bună cu nepotul său și soția acestuia.

„Se pare că ne-am înşelat în privinţa ei tot timpul”, ar fi spus Philip despre Meghan,

ADVERTISEMENT

Familia Regală a comparat-o pe Meghan Markle cu Wallis Simpson

În cartea sa, Christopher Anderson scrie că Familia Regală a comparat-o pe Meghan Markle cu Wallis Simpson. Cea din urmă a fost soția lui Edward al VIII-lea și motivul pentru care acesta a abdicat.

Wallis și Edward au avut, de asemenea, o relația controversată. Cei doi s-au căsătorit în 1937. Ceremonia a fost una restrânsă, la care familia nu a participat. În cele din urmă, au renunțat la atribuțiile regale și au părăsit țara.

ADVERTISEMENT

În ceea ce-i privește pe și pe Prințul Harry, Ducele de Edinburgh ar fi încercat să-i convingă să-și schimbe decizia, însă nu a avut succes.