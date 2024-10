Prințul William dezvăluie un moment marcant din copilăria sa. A rostit și numele fratelui său, Prințul Harry

Prințul William dezvăluie un moment marcant din . A rostit și numele fratelui său, Prințul Harry. Prințul de Wales a mărturisit că acele clipe l-au făcut să ia măsuri, lucru pe care-l face și în ziua de azi.

Prințul William povestește un care și-a pus amprenta asupra copilăriei sale. L-a adus în discuție și pe fratele său, Prințul Harry. Fiul cel mare al Regelui Charles al III-lea era însoțit și de mama sa, regretata Prințesă Diana.

Dezvăluirea a fost făcută în cadrul documentarului Prince William: We Can End Homelessness (Prințul William: putem pune capăt lipsei de adăpost), care va avea două părți și a cărei premieră este programată pentru august 2025.

În cadrul acestuia Prințul de Wales scoate la iveală o experiență prin care a trecut pe când avea 10-11 ani. Aceasta este strâns legată de vizita pe care a făcut-o la The Passage, o organizație caritabilă din Marea Britanie care îi sprijină pe cei care nu au un casă sau sunt în pericol să rămână fără adăpost.

„Mama m-a dus la The Passage, ne-a dus pe mine și pe Harry acolo. Cred că aveam 11 ani pe atunci, poate 10. Nu mai fusesem niciodată la așa ceva și eram puțin neliniștit cu privire la ce mă așteaptă.

Mama își făcea treaba ca de obicei, îi făcea pe toți să se simtă relaxați, râzând și glumind cu toată lumea. Îmi amintesc că atunci mă gândeam: ei bine, dacă toată lumea nu are o casă, toți vor fi foarte triști”, a povestit Prințul William, într-un fragment disponibil pe .

Prințul William, implicat în eradicarea lipsei de adăpost din Marea Britanie

„Îmi amintesc că am avut niște conversații interesante, am jucat șah, am stat de vorbă și atunci mi-am dat seama că există și alți oameni care nu au aceeași viață ca mine. Știi, când ești destul de mic te gândești că viața este ceea ce vezi în fața ta.

Nu prea privești în altă parte. Atunci când întâlnești oameni, așa cum am făcut eu atunci, care îți aduc în față o perspectivă diferită și îți spun: «Ei bine, eu am trăit pe stradă noaptea trecută», iar tu te gândești: «Woah».

Îmi amintesc că asta s-a întâmplat”, a mai dezvăluit Prințul de Wales în documentarul care îl are în centrul atenției. Mai mult decât atât, Prințul William vorbește despre proiectul său Homewards, care se desfășoară pe o perioadă de cinci ani.

Acest plan are scopul de a arăta că lipsa de adăpost din Regatul Unit al Marii Britanii poate fi eradicată. Fiul cel mare al Suveranului a făcut numeroase vizite la organizația caritabilă The Passage pe care o patronează încă din anul 2019.