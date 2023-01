Prințul William, profund afectat de ce a scris Harry despre el în cartea sa: “Nu-l poate ierta”

Prințul William ar fi foarte afectat ce a scris Harry despre el în cartea sa de memorii. “Spare” se va lansa oficial mâine, dar au apărut deja fragmente din carte. Ducele de Sussex le-a adus mai multe acuzații membrilor Familiei Regale, inclusiv fratelui său mai mare.

Prințul William, afectat de cele scrise de Harry în cartea sa de memorii

“Rezervă”, cartea de memorii a ducelui de Sussex, va fi lansată oficial marți, 10 ianuarie, la nivel mondial. În presa din străinătate au apărut deja mai multe pasaje din carte. Multe dintre ele nu sunt în favoarea membrilor Familiei Regale.

În paginile cărții, Prințul Harry nu i-a “cruțat” pe tatăl și pe fratele său. Acestuia din urmă i-a adus mai multe acuzații, rememorând și

Cei doi s-ar fi certat din cauza lui Meghan Markle, cu care Harry era deja căsătorit de un an. Moștenitorul tronului Marii Britanii l-ar fi atacat atunci pe fratele său mai mic. Cearta cu pricina ar fi avut loc în 2019.

“Totul s-a întâmplat atât de repede. M-a prins de guler, mi-a smuls colierul și m-a trântit la podea.

Am aterizat pe castronul câinelui, care mi-a crăpat sub spate, bucățile tăindu-mă. Am stat acolo o clipă, amețit, apoi m-am ridicat în picioare și i-am spus să iasă.”, a scris Harry în cartea sa.

Din cauza atacului, Prințul Harry a rămas cu o leziune vizibilă la spate, pe care a menționat-o în cartea sa.

În plus, Prințului de Wales i-au fost aduse și alte acuzații. Harry a mai spus despre fratele său mai mare că este gelos pe el de când și-a făcut apariția la Jocurile Invictus, dar și că acesta nu-i susține relația cu Meghan Markle.

Ducele de Sussex s-a legat chiar și de părul Prințului de Wales, care e tot mai rar. Prințul a spus despre această situație că este “alarmantă”.

“William este devastat de ceea ce a făcut Harry. Și pur și simplu nu-l poate ierta pe Harry pentru lucrurile pe care le-a scris.”, a explicat experta regală Katie Nicholl, potrivit .

O reconciliere între Prințul Harry și Regele Charles ar fi imposibilă, în opinia experților

Familia Regală era pregătită pentru “ceva crud, ceva exploziv”. Cu toate acestea, nimeni nu a prevăzut atacurile lansate de Prințul Harry în carte.

“Au fost surprinși de nivelul de detaliu și de cât de departe a mers Harry în toate acestea.”, a adăugat experta regală.

În opinia lui Nicholls, nu ar fi posibilă o reconciliere între Prințul Harry și tatăl său, având în vedere cele scrise în carte.

, însă declarațiile sale nu dau de înțeles că ar vrea să facă pace cu membrii familiei sale.

“Ideea că își dorește tatăl și fratele înapoi pare atât de neconformă cu felul în care se comportă și cu ceea ce spune.

Pictează o imagine atât de dură familiei regale și o latură neplăcută a fratelui său și o latură nepăsătoare a tatălui său.

Pur și simplu toate astea nu par a fi acțiunile unui bărbat care încearcă să se împace cu familia sa înstrăinată. Chiar depășește linia.”, a mai explicat Katie Nicholls.

Începând cu 10 ianuarie, cartea Prințului Harry va fi disponibilă și în librăriile din România.