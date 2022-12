Prințul William și Kate Middleton, huiduiți în timpul vizitei din SUA. Ce s-a întâmplat cu cei doi

Prinţul și Prințesa de Wales au fost huiduiţi în timpul vizitei din SUA, care s-a desfășurat pe parcursul a trei zile. Ce s-a întâmplat cu cei doi britanici la scurt timp după ce au ajuns la un eveniment dedicat sportului.

Prințul William și Kate Middleton, fluierați în cadrul turneului american. Cei doi au ajuns în Statele Unite după 8 ani

Prințul William și Kate Middleton au fost prezenți la un meci disputat în NBA. au fost prezenți pe stadion la o partidă de-a echipei Boston Celtics împotriva celor de la Miami Heat, fiind urmăriți cu mare atenție de toată lumea.

În timpul evenimentului le-a stat alături guvernatorul statului Massachusetts, Maura Healey. Prințul și Prințesa de Wales au stat în picioare la intonarea imnului național, însă câteva minute mai târziu au avut parte de huiduieli.

Momentul a avut loc în clipa în care crainicul de pe stadion a vorbit despre ei, apărând în același timp și poza lor pe ecranul din sală. Atunci mulți dintre fanii din mulțimea adunată au început să strige cu voce tare «SUA».

Totodată, fanii echipei Boston Celtics i-au huiduit „aproape pe toți cei care nu sunt din Boston sau care nu joacă pentru Boston”, a spus o persoană care i-a cunoscut pe Kate Middleton și Prințul William la meci.

Prințul William și Kate Middleton, aprecieri de la fani

William și Kate Middleton au primit în aceeași măsură și foarte multe aplauze. Mai mult decât atât, un fan regal a declarat că întâlnirea cu Ducii de Cambridge a fost una despre care nu credea că se va întâmpla vreodată.

„Toată viața mea am fost un observator regal ocazional. Am avut un grup de prietene și am făcut o petrecere în pijamale pentru a urmări nunta lui William și Catherine și de atunci îi urmăresc mai îndeaproape.

A-i vedea în persoană, cu atât mai mult să le strâng mâinile, a fost ceva ce nu credeam că se va întâmpla, deoarece locuiesc în SUA și vin atât de rar aici”, a declarat fanul Ducilor, notează .

Prințul William și Kate Middleton, prezenți la a doua ediție a premiului Earthshot

Prințul William și Kate Middleton sunt prezenți și la a doua ediție a premiului Earthshot, creat de Duce în urmă cu 2 ani. Este vorba de un trofeu care sprijină soluțiile inovatoare care vizează regenerarea planetei.

Evenimentul va avea loc în ultima zi a vizitei Ducilor în Statele Unite ale Americii, la MGM Music Hall din Boston. Sunt așteptate foarte multe vedete, printre care se numără cântăreţii Billie Eilish, Annie Lennox, surorile Chloe x Halle, Ellie Goulding şi actorul Rami Malek.