Prințul William și Prințul Harry, relație rece în timpul înmormântării Reginei Elisabeta a II-a

Timp de 11 zile, întregul mapamond a stat cu ochii pe evenimentele din Marea Britanie, acolo unde au avut loc funeraliile Reginei Elisabeta a II-a, suverana care a domnit 70 de ani.

Cu ocazia acestui trist eveniment, toți membrii familiei Regale britanice s-au reunit. Împreună au fost și cei doi nepoți ai monarhului, Prințul William și Prințul Harry.

Luni, în timpul , cei doi s-au aflat unul lângă altul, în spatele Regelui Charles al III-lea, Prințesei Anne, Prințului Edward și Ducelui de York.

În ciuda apropierii fizice, între cei doi nu a existat în niciun moment vreun contact vizual. Nepoții Reginei nu au dat niciun semn că ar fi depășit divergențele care i-au despărțit în trecut, scrie .

În biserică au păstrat distanța și au stat separat cu familiile lor. În drumul care a urmat cu cortegiul, William și Harry au stat, protocolar, unul lângă altul către Wellington Arch.

Apoi, la sosirea la capela Saint George, William, Kate și copiii lor au așteptat la marginea stranei, pentru a le permite lui Harry și Meghan să intre pentru a-și ocupa locurile. Nici de această dată nu a existat vreun semn de afecțiune, nici măcar din priviri, între cei doi.

De asemenea, Harry și soția Meghan Markle au sosit și au părăsit evenimentul religios într-un vehicul separat de William, Kate și copiii lor.

Prince William getting in the car before Kate…

while

Prince Harry allows Meghan to get in the car first…

Be a Harry not a William

— Dani APG 🙏🏾 | 🐊 (@ArchLiliHazMeg)