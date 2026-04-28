Prioritățile lui Sorin Grindeanu la Camera Deputaților: achiziție de mii de euro pentru terenurile de tenis, în plină criză politică

În plină criză politică, Camera Deputaților, instituția condusă începând cu luna iunie 2025 de către Sorin Grindeanu, a făcut mai multe achiziții directe offline vizând baza sportivă Ion Rațiu. Baza, ce are în dotare patru terenuri de tenis, aparține Palatului Parlamentului și este localizată chiar în incinta Casei Poporului. Această bază sportivă a fost renovată recent, iar acum ea este utilizată în special de către foști și actuali parlamentari, fiind însă deschisă și publicului larg.

Camera Deputaților, achiziții pentru terenurile de tenis ale parlamentarilor

Joi, 23 aprilie, ziua în care miniștrii PSD demisionau din Guvern, Camera Deputaților făcea o achiziție importantă, dar în deplin contrast cu criza politică care devenea realitate la București. Instituția plătea peste 43.000 lei, sau 8.624 de euro, pentru „servicii de digitalizare și management al rezervărilor și programărilor la Baza Sportivă-Ion Rațiu”. Perioada de achiziție din contract era 1 mai – 31 decembrie 2026, deci până la finalul anului.

În acest an, în principal din cauza întârzierii cu care a fost votat bugetul statului, principalele instituții ale statului nu au făcut achiziții majore, multe dintre ele neavând încă elaborat un plan anual de achiziții – documentul oficial în care sunt aprobate achizițiile pe anul în curs. În aceste condiții, Camera Deputaților nici nu are multe achiziții făcute în această perioadă. De exemplu, tot în 23 aprilie se finaliza achiziția unor servicii de dezinsecție și deratizare, pentru un total de 30.000 euro, iar cu o zi înainte plătea 23.500 euro pentru aranjamente florale.

Baza sportivă Ion Rațiu, care include patru terenuri de tenis, a intrat în administrarea Camerei Deputaților la 1 iulie 2022, fiind preluată de la Clubul Diplomaților. Jumătate de an mai târziu, în februarie 2023, Camera aloca 2,77 milioane lei pentru lucrări de reparație și asistență tehnică. Astăzi, baza sportivă este deschisă tuturor iubitorilor de tenis, însă,

Mii de euro pentru un drum cu gropi

„Una dintre caracteristicile principale ale clubului este infrastructura sa impresionantă. Dispunem de patru terenuri de zgură, care au fost recent renovate. Dorim să ne asigurăm că jucătorii au parte de cele mai bune condiții de joc. Fie că sunteți un jucător amator pasionat sau un profesionist dedicat, terenurile noastre vă vor oferi o experiență aparte. Baza Sportiva Ion Rațiu este un loc unic, care îmbină pasiunea pentru tenis și instituția legislativului într-un cadru excepțional, suntem dedicați să oferim o experiență excelentă de joc pentru toți clienții noștri”, este descrierea bazei de tenis de pe site-ul de rezervări.

Tarifele pentru închirierea unui teren variază între 50 și 65 de lei pe oră, în funcție de ora și ziua aleasă, în perioada de vară, și ajung până la 160 lei/ oră iarna, atunci când terenurile sunt acoperite. Review-urile sunt în general pozitive, însă merită menționat că cei mai mulți clienți s-au plâns de drumul de acces din incinta Parlamentului, subliniind că acesta este plin de gropi și că iarna sau după ploi se transformă într-un chin.

„Terenurile de tenis sunt acceptabile, dar drumul de acces e plin de gropi și dacă ai noroc de ploaie e plin de noroi în așa zisa parcare”, „Drumul de acces un dezastru afgan. Cum e țara așa e și baza de la Parlament” sau „Terenurile au fost foarte bune, lumina ok. Singurul minus este drumul de acces, mai exact ultimii 100 m în interiorul curții Casei Poporului care sunt neasfaltați și cu multe găuri”, sunt doar trei din cele mai recente recenzii lăsate de clienții bazei sportive.

Câți bani a dat Camera Deputaților pentru terenurile de tenis

Cei 43.000 lei plătiți săptămâna trecută pentru „servicii de digitalizare” la baza sportivă nu sunt singurii bani pe care Camera Deputaților i-a plătit pentru aceste servicii. În decembrie 2024, practic în anul în care deficitul bugetar a explodat, Camera a plătit 65.000 lei (13.000 euro) pentru aceleași servicii de digitalizare, contract ce viza întreg anul 2025.

În platforma de achiziții publice Sicap.ai mai există alte două achiziții similare, una în februarie 2024 și alta în iulie 2024. Sumele plătite în acești ani au fost însă ceva mai mici, de puțin peste 10.000 lei. Cert este că în cei doi ani și jumătate de când baza sportivă a fost deschisă peste 120.000 lei sau circa 25.000 euro pentru servicii de digitalizare și management de rezervări. Suma este considerabilă, chiar și pentru .

De fiecare dată, firma câștigătoare a fost aceeași, Booksportapp SRL. Compania, înființată în anul 2019, nu are un background politic, fiind deținută de către trei antreprenori români, dintre care unul este antrenor de tenis iau un altul, expert IT. Cu alte cuvinte, vorbim de o platformă online pentru rezervări, către care Camera Deputaților a plătit în ultimii ani peste 25.000 de euro doar pentru gestionarea rezervărilor. Suma se vede clar și în cifra de afaceri a companiei, care în 2024 a ajuns abia la 138.000 lei (practic, jumătate din această sumă a fost plătită de Parlament).

Contract de servicii în loc de comision

În condițiile în care Camera Deputaților a plătit 65.000 lei pentru serviciile de rezervare, la un tarif mediu de 60 lei/oră în sezon de vară asta înseamnă 1.083 ore de joc, care împărțite la 4 terenuri înseamnă 271 de rezervări per teren. Vorbim de aproape 20 de zile „full”, în care fiecare dintre cele patru terenuri sunt ocupate la capacitate maximă. Evident, niciun club nu funcționează mereu la capacitate maximă, iar dacă luăm în calcul un procent mai realist de 50%, înseamnă că baza sportivă a Camerei trebuie să funcționeze peste o lună doar pentru a plăti serviciile online de rezervare. (În fiecare zi, primele 6 ore de încasări se duc către firma de software).

Apoi, cei 65.000 lei încasați în 2025 de la Parlament arată că aproape 50% din veniturile acestei firme vin de la un singur client public pentru o singură locație cu 4 terenuri. În mod normal, o platformă care deservește zeci de cluburi (așa cum arată site-ul lor) ar trebui să aibă venituri mult mai diversificate, iar ponderea unui club cu 4 terenuri ar trebui să fie infimă. Explicația stă în faptul că această platformă pare a avea două modele de preț: unul public (comision per rezervare, pentru cluburile obișnuite) și unul negociat pentru clienți instituționali cu fonduri publice.

Din , Booksport taxează cluburile partenere percepând un comision de circa 10% pe fiecare rezervare efectuată prin intermediul platformei. Asta înseamnă că, practic, nu există un abonament fix lunar — clubul plătește doar când primește rezervări prin platformă. Pentru o bază cu câteva terenuri de tenis și un grad rezonabil de ocupare (să zicem 20 de rezervări/lună la 50 lei/oră), asta înseamnă ~100 lei/lună în comisioane, dar mai mult dacă baza e populară.

La un comision de 10%, echivalentul contractului de 65.000 de lei, ar însemna că aplicația/ compania de software ar trebui să intermedieze 11.400 ore pe an (52% din totalul orelor), la un tarif mediu de vară, sau 4.480 de ore (20% din total) la un tarif mediu de iarnă. Altfel spus, pentru ca abonamentul fix să fie justificat față de modelul pe comision, Booksport ar trebui să intermedieze cel puțin jumătate din toate rezervările posibile ale bazei — la tarif de vară. Chiar și la tariful de iarnă, tot vorbim de una din cinci ore.