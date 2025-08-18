Priscilla Presley, acuzată că și-ar fi lăsat fiica să moară. Văduva lui Elvis Presley ar fi recurs la un astfel de gest pentru bani

Lisa Marie Presley, fiica legendarului Elvis Presley, s-a stins din viață la 54 de ani. Aceasta a suferit un stop cardiac la doar câteva zile după ce a participat la Globurile de Aur. Recent, au ieșit la iveală noi detalii care o plasează într-o lumină negativă pe mama sa, Priscilla Presley.

Priscilla Presley și-a lăsat fiica să moară, ignorându-i cea mai mare dorință

Lisa Maria Presley a fost . După moartea ei din ianuarie 2023, a izbucnit un adevărat scandal între Priscilla Presley și Tiley Keough, fiica lui Lisa Marie Presley. Mărul discordiei a fost un fond fiduciar, iar Priscilla Presley este acum acuzată că și-ar fi ucis fiica pentru bani.

Priscilla Presley este acum acuzată de foștii parteneri de afaceri. Aceștia susțin că Priscilla nu ar fi ținut cont de dorințele fiicei sale. Văduva lui Elvis Presley ar fi ordonat medicilor la doar câteva ore după ce a fost internată. Astfel, văduva lui Presley obținea control total asupra proprietății Graceland și asupra trustului Promenade.

Procesul în care este implicată Priscilla Presley arată că fiica ei, Lisa Marie, avea o directivă medicală semnată olograf încă din 2010. În această directivă, unica fiică a lui Elvis Presley cerea să fie ținută cât mai mult timp în viață, în astfel de situații critice.

Reclamanții Brigitte Kruse și Kevin Fialko susțin că Priscilla a ignorat complet dorința fiicei sale, ba chiar a cerut să fie deconectată de la aparate înainte de nepoata sa să ajungă la spital. Potrivit declarațiilor făcute de reclamanți, relația dintre Priscilla și Lisa Marie nu mai era deloc una bună, Lisa Marie dorind să o înlăture de ceva vreme pe mama ei de la conducerea trustului.

Priscilla Presley susține că totul este un complot menit să o defăimeze

La scurt timp de la moartea Lisei Marie, Priscilla s-a autoproclamat „regina Graceland”, dând de înțeles că se bucură că este stăpâna imperiului. În continuare, procesul merge mai departe, iar văduva lui Elvis Presley este acuzată că și-a lăsat fiica să moară pentru a avea control absolut asupra moștenirii.

La rândul ei, Priscilla Presley se apără și susține că totul este doar un joc de defăimare pus la cale de foștii ei parteneri de afaceri. Aceasta susține că Brigitte Kruse și Kevin Fialko au profitat de vulnerabilitatea ei și au convins-o să semneze contracte dezavantajoase. Anul trecut, Priscilla i-a dat în judecată pe cei doi, acuzându-i că i-au sustras peste 1 milion de dolari.

Acuzațiile curg și din partea foștilor parteneri de afaceri ai Priscillei, Kruse și Fialko. Cei doi susțin că au fost mereu aproape de Priscilla, ba chiar ar fi încercat tot posibilul să o aducă în lumina reflectoarelor. Potrivit lor, atunci când lucrurile au început să meargă bine și banii au venit din toate părțile, Priscilla a făcut tot posibilul să scape de ei.