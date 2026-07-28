Privatizare mascată în inima Bucureștiului. Cum au ajuns terenurile statului de la Sala Polivalentă să fie „înghițite” de afaceri private

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Pe o suprafață imensă, de peste 11.000 metri pătrați, în apropiere de Sala Polivalentă din Capitală, o firmă privată a reușit să ridice în ultimii ani un club privat cu terenuri de tenis, piscină, restaurant și o zonă verde pentru alte evenimente. Tot în vecinătatea Sălii Polivalente, o altă firmă, și-a ridicat și ea un complex sportiv într-o clădire de trei etaje. Aspectul controversat este că ambele construcții/ amplasamente sunt ridicate pe terenuri publice, care au fost doar închiriate acestor firme, uneori pe sume modice. În plus, firmele au devenit proprietare în drept pe construcțiile ridicate pe terenurile deținute de stat.

Clubul sportiv ridicat pe terenul Sălii Polivalente

Complexul Sportiv Național „Sala Polivalentă” a fost înființat în anul 1996 printr-o hotărâre de guvern prin care instituția primea de la statul român un teren de 74.285 mp. În deceniul următor, printr-o serie de contracte controversate, multe dintre aceste terenuri aveau să ajungă (inițial) închiriate unor operatori privați, cu obiectivul de a dezvolta facilități sportive în apropierea Sălii Polivalente. FANATIK a scris recent cum, , în continuare, statului român prin ANS, potrivit unui raport al Curții de Conturi. O situație similară vedem și în cazul unor cluburi de fitness și a unor restaurante ce funcționează astăzi în vecinătatea Sălii Polivalente.

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Concret, în anul 2002, din terenul de peste 74.000 mp un teren relativ micuț, de doar 348 mp, din incinta complexului Sălii Polivalente este închiriat unei firme private. Concret, acest teren, pe care se afla o construcție de 207 mp, este închiriat pe o perioadă de 20 de ani firmei Romcris Impex SRL. În anul 2007, firma vine cu o autorizație de construcție prin care demolează vechea construcție, aflată în proprietatea statului, și ridică o clădire cu două etaje plus mansardă, clădire ce urma să aibă funcția de „club sportiv”.

În același an 2007, Federația Română de Taekwondo primește în folosință (tot prin HG) pe o perioadă de 49 ani un teren de 1070 mp în aceeași incintă B a Sălii Polivalente. În fapt, acest teren de 1070 mp includea și terenul de 348 mp ce fusese închiriat în 2002 firmei Romcris Impex SRL. Federația de Taekwondo primea acest teren de la ANS cu obligația de a realiza „un complex sportiv pentru taekwondo”.

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Imediat, la începutul anului 2008, Federația de Taekwondo și firma Romcris încheie o convenție, convenție denumit „act adițional la contractul de închiriere din 2002”, așa cum subliniază Curtea de Conturi, prin care întregul teren primit în folosință gratuită de la ANS este dat în locațiune către firma privată. Chiria lunară percepută a fost de 0,35 euro/ mp, adică mai puțin de 400 de euro pe lună.

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În anul 2012 clădirea de două etaje plus mansardă este finalizată. Suprafața la sol este de 278 mp, deci cu 70 de mp mai mult decât vechea construcție, și o suprafață totală de peste 1.300 mp. Cronologia se încheie în anul 2019, atunci când este admisă cererea de intabulare a dreptului de proprietate asupra acestei clădiri în favoarea firmei Romcris Impex SRL.

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Privatizare mascată pe terenul Sălii Polivalente

Problema în acest caz, oarecum similar cu ce s-a întâmplat și la Sun Plaza, este că atâta timp cât statul român este proprietarul de drept al terenului, el ar fi trebuit să fie și proprietarul clădirilor ridicate aici. Contractul semnat cu firma privată era unul doar de închiriere, contract ce dă dreptul doar asupra uzului temporar al unui bun, însă firma privată și-a însușit o clădire construită pe acest teren, clădire ce a devenit proprietate privată definitivă.

Concret, în acest caz, deși statul român deține terenul de dedesubt el nu se mai poate atinge de acest teren în condițiile în care deasupra lui se află proprietatea privată a unei firme. Este ceea ce subliniază și Curtea de Conturi ca fiind complet nelegal în această situație.

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„În temeiul accesiunii imobiliare şi în absența unui titlu juridic distinct care să justifice un alt regim, statul român, în calitate de proprietar al terenului proprietate publică, este totodată şi proprietar al tuturor construcțiilor edificate pe acesta. Prin urmare, intabularea dreptului de proprietate asupra construcției în favoarea Romeris Impex SRL este contrară regimului juridic aplicabil dreptului de proprietate publică a statului asupra terenului, construcția trebuind să urmeze acelaşi regim juridic.

Potrivit contractului de închiriere nr.824/03.06.2002, Romcris Impex SRL a avut numai calitatea de locatar, cu obligația de a restitui spațiul închiriat în starea în care l-a primit, nefiind stipulată o clauză potrivit căreia această societate să fie îndreptățită să demoleze o construcție aflată în proprietatea publică a statului, să edifice o nouă construcție în locul celei desființate și să intabuleze dreptul de proprietate asupra acesteia.

In consecință, federația nu putea constitui în favoarea Romcris Impex SRL un drept de superficie, aceste atribuții revenind exclusiv titularului dreptului de proprietate, respectiv statului român”, se arată în raportul Curții de Conturi, care subliniază că toate veniturile generate de închirierea terenului aparțin,

Complex sportiv de 11.000 mp, construit pe terenul statului

O situație similară a fost identificată în cazul altei firme private, Daimon Intermed 96 SRL, care a reușit să închirieze peste 11 hectare în vecinătatea Sălii Polivalente. Cronologia acestui caz începe în anul 2003, când între firma privată și CSN Sala Polivalentă este încheiat un contract de închiriere pentru o suprafață inițială de 4500 mp. Raportul Curții de Conturi subliniază că și acest contract de închiriere pentru bunurile domeniului public aflate în administrarea Sălii Polivalente a fost încheiat fără să fie aprobat prin Hotărâre de Guvern, așa cum cerea legea la data respectivă.

Curtea de Conturi vorbește și de un alt aspect nelegal în acest contract de închiriere. Pentru context, legea spune că atunci când un astfel de contract ajunge la final, instituția de stat este obligată să organizeze o altă licitație publică. Adică statul este obligat să testeze piața pentru a obține un preț mai bun și să ofere șanse egale și altor investitori. În contractul din 2002, conducerea Sălii Polivalente și firma Daimon Intermed au stabilit, printr-un act adițional, ca termenul închirierii să fie prelungit, prin acordul părților, cu încă 25 de ani.

Curtea de Conturi spune că, practic, prin această înțelegere reciprocă, instituția de stat (CSN Sala Polivalentă) și firma privată (Daimon Intermed) au decis să ocolească obligația legală de a face licitație publică.

Nu doar atât, dar în anul 2015, doar printr-un act adiționat la contractul din 2003, fără nicio licitație publică, suprafața închiriată de 4.500 mp a fost extinsă cu alți 6.675mp. Un detaliu șocant, raportul Curții de Conturi subliniază că „cuantumul chiriei nu a fost modificat în condițiile suplimentării suprafeței imobilului închiriat”. Altfel spus, deși suprafața închiriată aproape că s-a triplat prin acest act adițional (nelegal, după cum spune Curtea de Conturi) suma încasată de instituția statului a rămas aceeași.

La fel ca în primul caz, în anul 2024 și Daimon Intermed își intabulează în Cartea Funciară construcțiile ridicate pe terenul închiriat de la Sala Polivalentă. Mai exact, este vorba de patru clădiri, edificate în anii 2004 și 2010, cu o suprafață totală la sol de 1.300 mp și care au fost intabulate ca proprietate privată abia în anul 2024.

„În cursul anului 2024, Daimon Intermed 96 SRL a intabulat pe acest teren, în mod necuvenit, dreptul de proprietate asupra a patru clădiri cu suprafață totală la sol de 1.358,60 mp, edificate în anii 2004 şi 2010”, se arată în documentul citat, care subliniază aceleași probleme legale ca în primul caz – faptul că o firmă privată devine proprietara unei clădiri ridicate pe terenul statului.

„Menționăm că Daimon Intermed 96 SRL are un drept de folosință asupra unui teren în suprafață de 11.175 mp, în calitate de locatar în temeiul contractului de închiriere nr.241/11.02.2003, având totodată doar posibilitatea de a efectua lucrări de amenajare, modernizare și alte lucrări necesare transformării spațiului închiriat pentru ca acesta să fie folosit în condiții optime potrivit destinației, numai cu acordul scris al locatorului”, arată Curtea de Conturi.

„Anexa” transformată în restaurant

Raportul Curții de Conturi face și o scurtă referire la o altă „anomalie”, oarecum specifică Sălii Polivalente. Auditorii au descoperit o construcție de 432 mp, un spațiu relativ generos, construcție care în acte figura cu destinația simplă de „anexă”. În realitate însă, Curtea de Conturi a constatat că aici funcționează un restaurant – Casa Oprescu.

„Nu a fost reevaluată construcția C1 în suprafață construită la sol de 432 mp, înscrisă în CF nr.202860 deschisă pentru terenul în suprafață măsurată de 8.153 mp situat pe strada Calea Piscului nr.10, Sector 4, București, având destinație scriptică de „anexă”, în cartea funciară şi destinație faptică de „restaurant”- Casa Oprescu”, arată documentul citat.

Câți bani fac firmele private pe terenurile statului

„Trăiește viața ca o vacanță” este mesajul de întâmpinare pe site-ul Clubului Daimon, club ce oferă facilități precum terenuri de tenis exterioare, saună, restaurant italian, piscină exterioară sau petreceri pentru copii într-un spațiu verde generos. Firma, înființată în anul 1996, are doi asociați: Darlea Aurel și Oprescu Luca Florian.

Firma a declarat anul trecut o cifră de afaceri de 6,8 milioane lei și un profit net de 380.000 lei. Cu un an înainte, firma raporta un profit de doar 70.000 lei, însă în 2023, profitul net a fost de 1,9 milioane, sumă record. Datoriile firmei sunt de 5,7 milioane lei.

Cealaltă firmă care-și desfășoară activitatea la Sala Polivalentă, Romcris, are cifre și mai proaste. Anul trecut a raportat o cifră de afaceri de 390.000 lei și un profit net de 125.000 lei. Trebuie subliniat că din 2017 și până în 2025 firma a fost tot timpul pe pierdere.