în etapa a doua din „Faza Ligii” a UEFA Europa League. Roș-albaștrii s-au cazat miercuri, 2 octombrie, la un hotel de lux din apropierea orașului.

Privelişte superbă pentru jucătorii FCSB-ului la hotelul din Salonic! Ce condiţii au roş-albaştrii la cazare

Campioana României a ajuns miercuri, în jurul orei 13:30 la hotelul . Locuința temporară a roș-albaștrilor are mai multe dotări la cel mai înalt nivel, însă priveliștea este cea care face diferența.

„Hyatt Regency Thessaloniki” dispune de piscină interioară, sală de forță și sală de conferințe, însă „cireașa de pe tort” este oferită de piscina exterioară, la care jucătorii FCSB-ului au acces direct din camerele de hotel.

Reporterul FANATIK prezent la hotel a surprins condițiile în care vor fi primiți fotbaliștii Campioanei României. Pe lângă piscina exterioară, lotul FCSB-ului se va putea bucura și de o sală de întâlnire marcată special pentru ei.

Patronul echipei, Gigi Becali, va scoate nu mai puțin de 1200 de lei din buzunar/per cameră pentru fiecare noapte petrecută de jucătorii FCSB-ului în resortul din apropierea orașului Salonic.

Hotelul se află la o distanță de doar 13 kilometri de Toumba, stadionul lui Paok, drum care poate fi parcurs în doar 20 de minute cu mașina. Totodată, resortul se află extrem de aproape de aeroport, roș-albaștrii parcurgând doar 12 minute de la locul aterizării până la cazare.

Gigi Becali, ședință cu fotbaliștii în avion. Pe cine a mustrat patronul FCSB

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a mărturisit în momentul în care a ajuns la hotel că a vorbit cu fiecare jucător în parte în timpul zborului. Latinfundiarul din Pipera a declarat că doar Șut, Radunovic și Lixandru au scăpat cu „basma curată”.

„Nici nu am simțit zborul. Am vorbit cu fiecare în parte, cum erau jucătorii stânga-dreapta. Tu faci aia, tu aia. Eu le-am zis fiecăruia. Lui Șut, Radunovic și Lixandru nu am avut ce să le spun. Pentru că nu greșesc. Lui Baba i-am zis: ‘Crezi că am nevoie de floricele la mijlocul terenului?.

I-am zis și lui Olaru: ‘Băi, tu ești mare fotbalist. Dar nu atât de mare cât să primești mingea în centru’. Dacă o primești, stânga-dreapta, nu ai voie să pierzi mingea acolo în centru. Vine în spatele tău și ți-o ia și gata, gol. Acolo primesc mingea jucători de 100-200 de milioane de euro, care pasează din prima.

Le-am zis că noi am ajuns undeva mare și se vede emulația, că voi sunteți aici. Noi mâine vom vedea cât de mari suntem, nu știm încă. E posibil să-i găsim într-o degringoladă și să-i batem și pe ăștia. După Rangers, Olympiakos vedem”, a declarat Gigi Becali la Salonic.