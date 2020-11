Pro România, atac dur la actuala guvernare! Deficitul bugetar, „pionul otrăvit”

Reprezentanții Pro România nu au ezitat și au lansat un atac dur la adresa actualei guvernări! Astfel, în frunte cu președintele Victor Ponta, aceștia au ținut să atragă atenția asupra deficitului bugetar în creștere anunțat de ministrul Finanțelor, Florin Câțu.

Victor Ponta a făcut și o paralelă între ceea ce s-a întâmplat în 2015, atunci când el era premier și felul în care stau lucrurile în 2020, la 5 ani de zile distanță.

„Sa explic pe intelesul tuturor oamenilor! 1. In 2015 Romania condusa de Guvernul “Ponta” a avut un deficit de 5 miliarde de RON ( 1 miliard de euro) / in 2015 am marit toate pensiile, salariile la profesori si medici.

Pro România, acuze la adresa actualei guvernări!

Am dublat alocatiile pentru copii, am aplicat TVA de 9% la alimente si HORECA si am redus impozitul pe dividende la 5% !

PUIE MONTA – “a fost nevoie sa moara oameni ca acest Guvern sa demisioneze”, au subliniat cei de la Pro România care au continuat pe aceeași linie.

„2. In 2020 Romania condusa de Guvernul “Orban” face un deficit de 100 de miliarde de RON ( 20 miliarde euro) / nu se aplica legea privind pensiile, alocatiile sau salariile/ firmele romanesti sunt in faliment/.

Aproape 10.000 de romani isi pierd viata din cauza coronavirusului / nu s-a construit un kilometru de Autostrada/ dar “Guvernul administreaza foarte bine” au mai scris cei de la Pro România pe o rețea de socializare.

Mai mult de atât, aceștia au adus aminte că pe 6 decembrie, la alegerile europarlamentare, miza este una care se dispută între trei oameni. Victor Ponta, Ludovic Orban și Dacian Cioloș sunt cei care ar putea ajunge în fruntea Executivului.

„Pe 6 Decembrie sunt doar 3 candidati pentru functia de Prim Ministru/ aveti de ales intre Orban, Ponta si Ciolos (din “exil” – ca nu ii place in Romania)! Sa alegeti bine!”, au mai zis cei de la Pro România

