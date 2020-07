Pro România l-ar vrea pe Robert Negoiță drept candidat la Primăria Capitalei

Președintele Pro România Victor Ponta a afirmat că și-ar dori ca Robert Negoiță, primarul sectorului 3, să candideze la Primăria Capitalei din partea partidului său. Pe de altă parte, Ponta s-a arătat sceptic în privința unei posibile candidaturi a lui Negoiță la funcția deținută actualmente de către Gabriela Firea.

”Mi-aş dori, dar nu cred. Eu cred că ar fi un candidat bun. Şi fără să se alăture Pro România ar fi un candidat bun”, a declarat Victor Ponta într-o emisiune la România TV, transmite DCNews.

”Din ce am vorbit eu cu Robert, nu cred că va candida în acest an la Primăria Capitalei. Cred că va candida la Sectorul 3. Pe de altă parte, Robert Negoiţă – cu care am o relaţie foarte bună – l-am propus în 2012 când toată lumea spunea că nu poate fi bătut Liviu Negoiţă, e un primar foarte bun”, a continuat Ponta.

Robert Negoiță a renunțat la susținerea PSD

Pe 6 iulie, Robert Negoiță a anunțat că nu va mai candida din partea PSD pentru un nou mandat de edil al sectorului 3.

”Anunț public, astăzi, că nu voi mai candida din partea PSD la alegerile locale din această toamnă.Despre motivele acestei decizii previzibile am tot vorbit, dar o să le punctez încă o dată pe scurt: în ultimii cinci ani, am trăit numeroase dezamăgiri și revolte în calitate de membru PSD”, a scris Robert Negoiță pe pagina sa de Facebook.

Negoiță s-a justificat afirmând că Liviu Dragnea a promovat ”nulități” în conducerea partidului, o parte dintre ele păstrându-și pozițiile și după ce acesta nu a mai fost lider al PSD.

”PSD-ul arată că este o structură mult prea slăbită de aceste “căpușe” care parazitează corpul gazdă, sugându-i orice urmă de vitalitate și ținându-l captiv în vremuri trecute. Acești paraziți se știu foarte bine. Despre ei am vorbit și în trecut, dar, din nefericire, ei par că înving trecerea timpului și rămân să sugă sângele acestui partid, cred eu, până la moartea organismului gazdă…”, a mai scris Negoiță

