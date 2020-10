Pro România și ALDE au fuzionat! Video. Cum se jigneau Ponta și Tăriceanu: ”Răzgândeanu nu are ouă”

Victor Ponta și Călin Popescu Tăriceanu au anunțat fuziunea Pro România-ALDE! Conducerile celor două partide au ajuns la un numitor comun și cei doi președinți au anunţat oficial fuziunea. Aceștia şi-au unit formațiunile politice iar membrii ALDE, în frunte cu Călin Popescu Tăriceanu vor candida pe listele Pro România.

De remarcat că după analiza calendarului electoral pentru alegerile parlamentare, cele două partide nu mai pot forma alianțe. Se întâmplă lucrul acesta pentru că a expirat termenul de înregistrare a alianțelor la Biroul Electoral Central.

Mai mult de atât, o alianță mărește pragul electoral, în condițiile în care cele două partide au avut rezultate slabe la alegerile locale. Drept pentru care a rămas o singură variantă viabilă, și anume, fuziunea. Mai mulți politicieni au precizat că este vorba, de fapt, despre un loc pe care Călin Popescu Tăriceanu și-l asigură în Parlament, în condițiile în care formațiunea sa politică a obținut sub 3% la alegerile locale.

Fuziune între Pro România și ALDE

Prieteni în acest moment, Victor Ponta și Călin Popescu Tăriceanu au avut o serie de conflicte serioase de-a lungul timpului. Cel mai important dintre ele s-a petrecut în timpul unei moțiuni de cenzură desfășurată împotriva guvernului condus de actualul lider ALDE în 2007.

Pe atunci secretar al Camerei Deputaților, Victor Ponta nu a ezitat și l-a umilit pe Călin Popescu Tăriceanu de la microfonul Parlamentului. Acesta i-a pus o poreclă fostului premier de care liderul ALDE nu a mai scăpat.

„Din păcate, domnul Tăriceanu, nu domnul premier, domnul Tăriceanu nu are curajul să vină să spună ce crede despre moțiune. Să atace, dacă poate. Are câțiva foarte demni și puternici bătăuși. Îmi pare rău că domnul Orban nu poate să vorbească, sunt convins că ar fi spus și de Elena Udrea și de Tăriceanu aceleași lucruri.

Vă rog să mă ajutați stimați colegi, cum îi spuneți dumneavoastră domnului Tăriceanu. Slăbiceanu? Moliceanu? Cum îi mai spuneţi? Răzgândeanu? Nu, poreclele astea le ştiu de la dumneavoastră. Eu nu vreau să îi dau nicio poreclă. Ci vreau doar să îi fac o comparaţie.

Acum câţiva ani un fost prim-ministru a venit în faţa Parlamentul şi v-a zis tot dumneavoastră să îi număraţi ouăle. N-o să trăim acest lucru cu domnul Tăriceanu. N-o să vină pentru că nu avem nimic ce să-i numărăm, din păcate. Şi îmi pare rău de lucrul ăsta, pentru că dacă am avea ce să-i numărăm l-am ruga să-şi demonstreze puterea, bărbăţia, întorcându-se puţin în spate către Eugen Nicolescu. (…)

Dacă ar avea domnul Tăriceanu acele lucruri pe care nu putem să le numărăm pentru că nu sunt, s-ar întoarce puţin mai la dreapta către doamna Sulfina. Şi ar spune: Sulfina, trebuie să pleci. te iau apele”, spunea Ponta în râsetele tuturor.

Enervat la culme de acest discurs, Tăriceanu nu a mai rezistat la un moment dat și a răbufnit: „Hai dispari! Du-te la scara ta”, i-a zis acesta.

Cum se jigneau Ponta și Tăriceanu în trecut

N-a fost pentru prima oară când între cei doi a existat un schimb de replici. La finalul lunii august a acestui an, Victor Ponta l-a acuzat pe Călin Popescu Tăriceanu că nu a manifestat interes pentru prezentarea unui program, post-moțiune și desemnarea unui prim-ministru.

Ponta a transmis că i-a contactat atât pe Tăriceanu, cât și pe Ciolacu și le-a explicat necesitatea de a pregăti soluții pentru gestionarea pandemiei, deschiderea școlilor, sprijinirea firmelor românești și a agriculturii, însă cei doi nu au fost interesați de aceste probleme.

„Am avut zilele trecute discuții cu Marcel Ciolacu și cu domnul Tăriceanu, cărora le-am spus că trebuie să venim cu o propunere de prim-ministru și cu un program care să le arate oamenilor ce se va întâmpla după moțiunea de cenzură, pentru că altfel vom părea neserioși. Cei doi lideri au fost de acord și au zis că ne vom întâlni în zilele următoare ca să discutăm. Din păcate întâlnirea nu a mai avut loc”, a declarat Victor Ponta.

Alianță cu probleme între cele două partide

Mai mult de atât, în februarie, președintele Pro România, Victor Ponta, anunța chiar în timpul Convenției că partidul său vrea să meargă singur la alegeri. Declarațiile au fost făcute chiar când îl introducea pe scenă pe Călin Popescu Tăriceanu, invitat la evenimentul Pro România.

„Chiar vrem să mergem singuri la alegeri, nu vrem să fim la remorca nimănui”, spunea Ponta înainte de discursul liderului ALDE. Nici ultimele alegeri prezindețiale nu au adus pace între cele două părți. Victor Ponta a avut și atunci ceva de împărțit cu Tăriceanu

„Cei de la ALDE s-au întors la PNL, sunt liberali. […] Toate acele teme sunt politice, nu au nicio legătură cu oamenii. Și USR, și ALDE, și PMP au venit numai cu teme care-i interesează pe ei, oameni politici.

Avem o singură alianță între Pro Romania și ALDE, anume pentru susținerea candidatului Mircea Diaconu. Noi îl susținem pe Mircea Diaconu, nu știu dacă cei de la ALDE, acum fiind aliați cu PNL-ul care îl au pe Iohannis candidat dacă pot să îl susțină pe Diaconu”, acuza Ponta în luna octombrie a anului trecut.

În replică, Tăriceanu a sărit și el la gâtul lui Victor Ponta. „Cu cei de la Pro România am avut o discuţie de principiu şi primul lucru pe care l-am hotărât a fost să susţinem un candidat comun, pe Mircea Diaconu. Am impresia că ei nu prea înţeleg noţiunea de parteneriat. Dacă nu înţeleg noţiunea de parteneriat atunci ne pare rău, ne vedem de drum singuri, avem ce să facem”, a zis liderul ALDE.

Scandal la toate capitolele între Ponta și Tăriceanu

A fost scandal între cele două părți chiar și pe filiale. Astfel, în luna februarie a anului trecut, Daniel Constantin anunța că așteaptă ca o parte din organizaţia ALDE Sibiu să treacă în cea a partidului PRO România. În septembrie, ALDE Brașov, filiala condusă de către Daniel Zamfir, a adoptat o rezoluție prin care îi solicita lui Călin Popescu Tăriceanu să renunțe la alianța cu PRO România. Potrivit documentului, organizația îi reproșa liderului ALDE că „avionul în care a urcat a fost deturnat”.

O singură dată cei doi au avut un numitor și interes comun. În noiembrie 2018, Victor Ponta a reacționat ca urmare a apariției informațiilor potrivit cărora DNA a cerut Parlamentului avizarea începerii urmăririi penale faţă de preşedintele Senatului de atunci , Călin Popescu-Tăriceanu, pentru o presupusă mită în dosarul Microsoft.

Fostul premier considera că este vorba de un nou scandal politic şi a afirmat că “DNA află, după 10 ani că domnul Tăriceanu a luat mită”, întrebându-se retoric unde au fost procurorii anticorupţie în toţi aceşti ani.