Pro TV a dat lovitura: o nouă competiție va fi în exclusivitate pe Voyo!

O nouă lovitură dată de Pro TV și în 2026. Postul de televiziune va mai transmite o competiție. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
18.01.2026 | 13:30
O nouă lovitură dată de Pro TV pe piața media.
Pro TV nu se lasă mai prejos nici în 2026. Postul de televiziune din Pache Protopopescu a mai achiziționat drepturile pentru o competiție sportivă. Vezi pe Fanatik.ro despre ce este vorba, de fapt.

Anul 2026 a mai venit cu o mutare interesantă din partea celor de la Pro TV. FANATIK a aflat că postul din Pache Protopopescu a achiziționat drepturile de difuzare ale Campionatului Mondial de rugby din 2027 pentru 150.000 euro.

Astfel, platforma VOYO își îmbogățește portofoliul, după ce a transmis/transmite competiții precum Premier League, Ligue 1, FA Cup sau Cupa Italiei. De asemenea, tot pe VOYO se va putea vedea și Euro U21 din 2027.

Grupa României la Campionatul Mondial de rugby din 2027

Campionatul Mondial de rugby din 2027 va fi organizat în Australia în perioada 1 octombrie – 13 noiembrie 2027 și este pentru prima dată când, la start, vor exista 24 de echipe angrenate în competiție (față de 20, cât era numărul maxim înainte).

Naționala României va fi prezentă, de asemenea, la turneul final. Iată componența grupelor și numele adversarilor pe care „Stejarii” îi vor întâlni:

  • Grupa A: Noua Zeelandă, Australia, Chile, Hong Kong
  • Grupa B: Africa de Sud, Italia, Georgia, România
  • Grupa C: Argentina, Fiji, Spania, Canada
  • Grupa D: Irlanda, Scoția, Uruguay, Portugalia
  • Grupa E: Franța, Japonia, USA, Samoa
  • Grupa F: Anglia, Țara Galilor, Tonga, Zimbabwe

 

  • 7 orașe vor găzdui meciurile de la Campionatul Mondial de rugby din 2027 (Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth, Townsville și Newcastle)
