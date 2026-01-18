Pro TV a dat lovitura: o nouă competiție va fi în exclusivitate pe Voyo!

ADVERTISEMENT

Pro TV nu se lasă mai prejos nici în 2026. Postul de televiziune din Pache Protopopescu a mai achiziționat drepturile pentru o competiție sportivă. Vezi pe Fanatik.ro despre ce este vorba, de fapt.

Pro TV a cumpărat drepturile pentru Campionatul Mondial de rugby din 2027

Anul 2026 a mai venit cu o mutare interesantă din partea celor de la Pro TV. FANATIK a aflat că postul din Pache Protopopescu a achiziționat drepturile de difuzare ale Campionatului Mondial de rugby din 2027 pentru 150.000 euro.

Astfel, platforma VOYO își îmbogățește portofoliul, după ce a transmis/transmite competiții precum

Grupa României la Campionatul Mondial de rugby din 2027

Campionatul Mondial de rugby din 2027 va fi organizat în Australia în perioada 1 octombrie – 13 noiembrie 2027 și este pentru prima dată când, la start, vor exista 24 de echipe angrenate în competiție (față de 20, cât era numărul maxim înainte).

Naționala României va fi prezentă, de asemenea, la turneul final. Iată componența grupelor și numele adversarilor pe care „Stejarii” îi vor întâlni:

Grupa A: Noua Zeelandă, Australia, Chile, Hong Kong

Grupa B: Africa de Sud, Italia, Georgia, România

Grupa C: Argentina, Fiji, Spania, Canada

Grupa D: Irlanda, Scoția, Uruguay, Portugalia

Grupa E: Franța, Japonia, USA, Samoa

Grupa F: Anglia, Țara Galilor, Tonga, Zimbabwe