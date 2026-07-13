Pro TV, ce lovitură! A cumpărat două campionate și numărul abonaților a explodat

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Șefii postului din Pache Protopopescu au ales ca partidele de fotbal din campionatele importante ale Europei să fie transmise în exclusivitate pe platforma de streaming Voyo. Deși decizia a fost criticată la început, ea s-a dovedit una inspirată pentru că a adus un număr mare de noi abonați.

Pro TV și-a dublat numărul abonaților cu ajutorul a două campionate

și Ligue 1 a contribuit din plin la creșterea Voyo. Florin Alexandrescu, Chief Business Officer Pro TV, a dezvăluit faptul că numărul abonaților s-a dublat față de aceeași perioadă a anului 2025.

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”Premier League a fost, în ultimul an, principalul motor de creștere al numărului de abonați, număr care este aproape dublu comparativ cu 1 iulie 2025. Spectacolul din cel mai puternic campionat de fotbal din lume a fost vizionat, de-a lungul anului, de peste un milion de români, atât din confortul casei, cât și împreună cu prietenii, la o bere la terasă.

Premier League nu a adus doar abonați noi pentru Voyo, ci a creat și un inventar premium pentru publicitate, foarte atractiv pentru partenerii noștri comerciali. Putem deja vorbi despre un ecosistem în zona de premium sport, care va crește accelerat în următorul an”, a declarat Alexandrescu, pentru .

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Care sunt planurile de viitor

Directorul de dezvoltare al Pro TV a precizat că investițiile în platforma de streaming Voyo vor continua și este convinsă de faptul că Premier League, cel mai bogat și mai interesant campionat din lume, va aduce noi abonați și în sezonul viitor.

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”Continuăm procesul de investiție accelerată în dezvoltarea VOYO pe toate zonele, și anume capabilități tehnice, conținut, resurse umane. Vom reveni cu multe vești în următoarele luni și la începutul anului viitor.

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Voyo a început să fie planificat de tot mai mulți clienți ca un canal media în sine. În luna mai, numărul de parteneri care au cumpărat publicitate în Voyo a depășit borna 50.

Suntem convinși că sezonul următor de Premier League, care se anunță foarte spectaculos prin prisma investițiilor mari ale majorității echipelor participante, va continua să aducă o creștere semnificativă la Voyo”, a spus Florin Alexandrescu.

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Ce se poate vedea pe Voyo și cât costă un abonament

Pe lângă partidele de fotbal din Premier League și Ligue 1, Voyo mai transmite și Cupa Italiei. Iubitorii altor sporturi pot urmări luptele din UFC și RXF, ligile naționale de handbal, sau Euroliga de baschet.

În afara transmisiunilor sportive, pe platforma de streaming a companiei din Pache Protopopescu se mai pot vedea seriale și producții proprii sau filme internaționale licențiate. Abonamentele Voyo pornesc de la 4,99 euro pe lună (cu TVA inclus), iar clienții pot renunța în orice moment.