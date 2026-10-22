Pro TV, ce lovitură pe piața media! Un mare dinamovist revine pe ecrane după 14 ani cu un show care a dominat televiziunile

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Pro TV continuă să dea lovituri importante pe piața media. După ce le-a convins pe și pe să li se alăture, postul TV din Pache Protopopescu pregătește marea revenire a emisiunii „Dansez pentru tine”. Gazdele show-ului vor fi nimeni alții decât Iulia Vântur și Ștefan Bănică, marele dinamovist.

Pro TV revine cu show-ul „Dansez pentru tine”. Ștefan Bănică Jr., în rolul de prezentator

După mai bine de un deceniu de pauză de la ultimul sezon, celebrul format internațional „Dansez pentru tine” este gata să facă din nou furori la PRO TV! Potrivit informațiilor apărute în , pregătirile sunt în plină desfășurare, iar marea revenire pe micile ecrane este programată pentru prima parte a anului viitor. Primul indiciu major că emisiunea-fenomen prinde din nou viață este faptul că au fost create deja conturile oficiale de social media dedicate noului sezon, semn că pregătirile sunt luate foarte în serios.

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Numele vehiculate pentru a prezenta emisiunea sunt cu atât mai spectaculoase. Surse din anturajul producției susțin că Iulia Vântur și Ștefan Bănică Jr. sunt puternic luați în calcul pentru a reveni în rolul de gazde. Exact formula care a scris istorie la lansarea formatului în România și a cucerit definitiv inimile telespectatorilor. Lansat în 2006 pe baza unui format licențiat de la BBC, „Dansez pentru tine” a devenit rapid cel mai urmărit show de divertisment din România, combinând emoția cazurilor sociale cu spectacolul coregrafic de înaltă clasă. Emisiunea a rulat cu un succes uriaș timp de 7 ani, până în 2013, când a fost difuzată ultima ediție. De-a lungul sezoanelor de aur, pe faimosul ring de dans au defilat celebrități uriașe. Masa juriului a conținut și ea, la rândul său, nume grele ale scenei românești, precum Mihai Petre, Cornel Patrichi, Edi Stancu, Emilia Popescu, Beatrice Rancea sau Wilmark.

Dinamovistul Ștefan Bănică Jr, din nou pe ecranele TV

Ștefan Bănică Jr. și-a mai făcut apariția la TV în ultimul an. El a cochetat chiar și cu fotbalul, fiind protagonistul unei cu ocazia festivității de deschidere și a debutului Campionatului Mondial 2026. Criticat ulterior de microbiști pentru asocierea cu un asemenea eveniment, el transmitea în exclusivitate pentru FANATIK că rolul său a fost cu totul altul: „Prezența mea nu a fost în calitate de comentator sportiv, ci de invitat special! Nu sunt comentator sportiv și nici nu am pretenția de a fi”.

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Însă Ștefan Bănică Jr. este un dinamovist înrăit. Legătura sa cu formația din „Ștefan cel Mare” este una strânsă și de lungă durată. El a declarat în repetate rânduri că dragostea pentru culorile alb-roșii o poartă încă din copilărie. A fost văzut frecvent în tribunele Stadionului Dinamo din Ștefan cel Mare la meciurile importante, recunoscând că trăiește la intensitate maximă fiecare partidă a „câinilor”. Una dintre cele mai cunoscute contribuții ale sale la cultura clubului este compunerea și interpretarea unui imn neoficial al echipei Dinamo, cunoscut de fani după versurile „Astăzi în Ștefan cel Mare / Se adună galeria câinilor”. Piesa a fost lansată la sfârșitul anilor ’90 (cântată inclusiv la prezentarea lotului din sezonul 1999/2000) și a fost inclusă ulterior pe albume dedicate clubului (ex. Red Dog Music), devenind un cântec de referință redat la difuzoarele stadionului și fredonat de galerie.