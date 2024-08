PRO TV, încă o emisiune cu Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu după MasterChef. Avem toate detaliile

PRO TV pregătește o surpriză uriașă, în care sunt implicați Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu, cei trei jurați de la MasterChef. Concursul de gătit nu va fi singura producție în care îi vom vedea pe cei trei maeștri bucătari, iar FANATIK oferă detaliile, în premieră!

PRO TV, emisiune specială cu jurații de la MasterChef, alta decât concursul de gătit

Din 10 septembrie, , acasă, la PRO TV, locul din care au plecat într-o vacanță mai lungă la Antena 1, de unde s-au întors după neînțelegerile cu echipa de producție de acolo.

Așa cum știe toată lumea, faimoșii bucătari nu au putut reîncepe proiectul care i-a făcut celebri fără să o aibă alături de ei pe , cea care le-a fost prietenă, ca o soră, timp de mai multe sezoane la Antena 1.

Telespectatorii vor avea parte de o mare surpriză nu doar în ce privește proiectul MasterChef, căci jurații au fost cooptați pentru o altă emisiune, tot sub bagheta magică a celor de la PRO.

Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu își arată talentele într-o producție rară, difuzată pe platforma VOYO

Așadar, Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au fost angrenați într-un proiect exclusiv online, care va fi disponibil imediat după difuzarea fiecărui episod MasterChef,

Mai precis, în emisiunea bonus, de după MasterChef, bucătarii se vor lua la întrecere… cu ei înșiși! Da, ați citit foarte bine. În show-ul de după show, care va fi difuzat pe VOYO, Bontea, Scărlă și Dumitrescu se vor concura între ei, gătind câteva preparate de stă mâța-n coadă.

Despre această provocare ne-a vorbit, în exclusivitate, Cătălin Scărlătescu. Iubitul Doinei Teodoru spune că este o mare plăcere și o onoare pentru el să se întreacă în preparate cu colegii și prietenii săi.

„La noi tot timpul a fost un show, după alt show, după alt show. Să vezi show-ul ăla unde e, de fapt, makin-of-ul, ăla din spate e, de fapt, cel mai show! (n. red.: râde).

Nu o văd neapărat ca pe o provocare. Noi suntem într-o continuă competiție, în permanență, cred că și când dormim. Suntem foarte competitivi. Toată viața noastră ne-a plăcut să ne luăm la întrecere. E frumos să te iei la întrecere cu prietenii. Mai ales că sunt niște oameni pe care îi știu, îi cunosc. Nu vreau să mă iau la întrecere cu toți tâmpiții. Cu ei îmi e drag, că am cu cine”, a declarat Cătălin Scărlătescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri despre noul sezon MasterChef: „M-a mișcat profund toată chestia aia”

FANATIK a aflat și câteva lucruri despre emisiunea principală, cea care va apărea pe PRO TV, dincolo de proiectul celor trei de pe VOYO. Întrebat dacă l-a emoționat până la lacrimi vreun concurent, ori dacă este o persoană ușor de impresionat de poveștile de viață, Scărlătescu a fost la fel de sincer și a dat din casă!

„Mie îmi curge lacrima foarte rar, dar asta nu înseamnă că nu am emoții, asta nu înseamnă că nu mă impresionează ceva, dar vreau să îți spun un lucru. Nu doar în emisiune se întâmplă lucruri care ne pot emoționa. Uită-te pe stradă și ai să vezi emoția în jur. Românii sunt, cum să zic, fiecare cu problemele lor, noi, cu probleme mai mari sau mai mici, dar în emisiune o să vezi că vin tot felul de personaje. Sunt oameni frumoși, chiar dacă au o problemă, fizică, locomotorie. Ei, ca oameni, sunt spectaculoși.

O să vezi ceva ce n-ai văzut în viața ta. Eu am avut o experiență acum câteva zile, la una din deplasări. N-am cum să dau din casă tot, dar o să vezi o experiență cu niște copii. A fost ceva ce pe mine m-a mișcat profund toată chestia aia. Ce am văzut eu acolo… Am văzut o chestie spectaculoasă”, ne-a mai spus Scărlătescu.