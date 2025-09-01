Pro TV și Voyo au dat o nouă lovitură pe piața media! Vor transmite o competiție de interes maxim pentru români

România U21 a dezamăgit la Campionatul European din Slovacia, iar următorul obiectiv este turneul final din 2027. FRF a ajuns la un acord cu Pro TV, iar drepturile TV pentru meciurile din preliminariile următorului Campionatului European au fost achiziționate până în 2027.
Federația Română de Fotbal își va prelungi parteneriatul cu Pro TV în ceea ce privește meciurile echipei naționale a României U21. Partidele naționalei de tineret din preliminariile Campionatului European din 2027 vor fi transmise pe Pro Arena și Voyo.
Începând cu această toamnă, „micii tricolori” încep o nouă campanie de calificare. Ei fac parte din Grupa A, acolo unde vor întâlni Spania, Finlanda, Kosovo, Cipru și San Marino. Cele 10 meciuri se vor disputa pe o perioadă de 1 an, mai precis din septembrie 2025 până în octombrie 2026.
Constantin Curelea și băieții săi țintesc continuarea a ceea ce a devenit deja o obișnuință pentru România: calificarea pentru a cincea oară consecutiv la EURO.
În cele două meciuri din luna septembrie, România va întâlni Kosovo și San Marino, urmând ca o lună mai târziu să înfrunte Cipru, iar în luna noiembrie să joace contra Finlandei și în duelul „de foc” cu Spania:
Constantin Curelea a anunțat deja jucătorii pe care se va baza în primele două meciuri: acasă cu Kosovo și în deplasare cu San Marino. Noul selecționer al naționalei U21 a ales să nu cheme niciun jucător de la FCSB la această acțiune.
Printre jucătorii convocați se regăsesc fotbaliști cu experiență în prima ligă a României precum Eduard Radaslavescu, Ștefan Bană, Lorenzo Biliboc, Cristi Mihai sau Alex Musi.