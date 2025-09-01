Sport

Pro TV și Voyo au dat o nouă lovitură pe piața media! Vor transmite o competiție de interes maxim pentru români

Pro TV și Voyo mai adaugă o competiție de interes maxim în repertoriu! Au ajuns la un acord cu FRF pentru drepturile de televizare
Ciprian Păvăleanu
01.09.2025 | 18:30
Pro TV și FRF și-au prelungit înțelegerea pentru naționala României U21 până în 2027. Foto: colaj Fanatik

România U21 a dezamăgit la Campionatul European din Slovacia, iar următorul obiectiv este turneul final din 2027. FRF a ajuns la un acord cu Pro TV, iar drepturile TV pentru meciurile din preliminariile următorului Campionatului European au fost achiziționate până în 2027.

FRF, parteneriat până în 2027! Unde se pot vedea meciurile naționalei U21 din preliminariile Campionatului European

Federația Română de Fotbal își va prelungi parteneriatul cu Pro TV în ceea ce privește meciurile echipei naționale a României U21. Partidele naționalei de tineret din preliminariile Campionatului European din 2027 vor fi transmise pe Pro Arena și Voyo.

Începând cu această toamnă, „micii tricolori” încep o nouă campanie de calificare. Ei fac parte din Grupa A, acolo unde vor întâlni Spania, Finlanda, Kosovo, Cipru și San Marino. Cele 10 meciuri se vor disputa pe o perioadă de 1 an, mai precis din septembrie 2025 până în octombrie 2026.

Constantin Curelea și băieții săi țintesc continuarea a ceea ce a devenit deja o obișnuință pentru România: calificarea pentru a cincea oară consecutiv la EURO.

Cum arată programul României U21

În cele două meciuri din luna septembrie, România va întâlni Kosovo și San Marino, urmând ca o lună mai târziu să înfrunte Cipru, iar în luna noiembrie să joace contra Finlandei și în duelul „de foc” cu Spania:

  • 5 septembrie 2025: ROMÂNIA – Kosovo
  • 9 septembrie 2025: San Marino – ROMÂNIA
  • 14 octombrie 2025: ROMÂNIA – Cipru
  • 14 noiembrie 2025: Finlanda – ROMÂNIA
  • 18 noiembrie 2025: ROMÂNIA – Spania
  • 27 martie 2026: Kosovo – ROMÂNIA
  • 31 martie 2026: ROMÂNIA – San Marino
  • 25 septembrie 2026: Cipru – ROMÂNIA
  • 30 septembrie 2026: ROMÂNIA – Finlanda
  • 6 octombrie 2026: Spania – ROMÂNIA
Constantin Curelea nu a convocat niciun jucător de la FCSB pentru meciurile cu Kosovo și San Marino

Constantin Curelea a anunțat deja jucătorii pe care se va baza în primele două meciuri: acasă cu Kosovo și în deplasare cu San Marino. Noul selecționer al naționalei U21 a ales să nu cheme niciun jucător de la FCSB la această acțiune.

Printre jucătorii convocați se regăsesc fotbaliști cu experiență în prima ligă a României precum Eduard Radaslavescu, Ștefan Bană, Lorenzo Biliboc, Cristi Mihai sau Alex Musi.

