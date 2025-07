Proaspăt căsătoriți, Robert și Ștefania sunt cei doi tineri care au murit înecați în Dunăre. O fetiță de 9 luni a rămas orfană

S-a aflat identitatea celor două persoane care au fost înghițite de Dunăre, miercuri seara. Robert și Ștefania, soț și soție de curând, sunt tinerii decedați în Giurgiu. O fetiță de nici măcar un anișor a rămas orfană.

Și-a salvat fetița de 9 luni, apoi a murit alături de soția sa. Robert și Ștefania sunt tinerii morți în Dunăre

În urmă cu câteva zile zile, , au căzut în apele Dunării. Victimele ar fi ajuns într-o zonă periculoasă, cu adâncimi mari şi curenți puternici.

Au pierit în apel învolburate ale fluviului doi tineri proaspăt căsătoriți. Robert și Ștefania aveau doar 26, respectiv 20 de ani. Ambii au fost luați de curenți cu tot cu fiica lor de 9 luni.

Din fericire, bebelușul a avut o soartă mai bună, fiind salvat de un martor. În incidentul de miercuri, o altă fată de 13 ani, rudă a cuplului, a fost găsită plutind de un poliţist aflat pe skijet. Și ea este acum în viață, fiind scoasă la timp din apă.

Mai multe ore, Robert și soția sa au fost căutați de scafandri. Joi, trupul neînsuflețit al Ștefaniei a fost scos din apă. Apoi, în dimineașa următoare, a fost recuperat și corpul tatălui.

Filmul tragediei de pe Dunăre

Au apărut între timp și detalii despre clipele cumplite petrecute miercuri la Gostinu. Tragedia s-a derulat în doar câteva momente. În primă fază, tânăra mamă a intrat în apă cu bebelușul de 9 luni în brațe.

Nu bănuia ce pericol mortal o pândește. Fără să bage de seamă, Ștefania a călcat într-o groapă adâncă, fiind prinsă imediat de curenți. De pe mal, Robert a reacționat imediat. Nu a stat deloc pe gânduri și, cu orice risc, a intrat în apă. A reușit în primă fază să țină bebelușul la suprafață până când un alt bărbat i-a venit în ajutor și a luat copilul în brațe.

Tânărul tătic nu a mai reușit să iasă din apă. Și pe el l-au prins curenții puternici, la fel ca pe soția sa. la scurt timp. În prezent, Aisha este în afara oricărui pericol. Sora ei de 13 ani a dispărut și ea în apă. Un polițist aflat în timpul liber a sărit în ajutorul ei.

”Şi am văzut-o pe fetiţa aceasta de 13 ani, de la locul unde s-a întâmplat cam un kilometru distanţă. Pe apă, plutea. Era foarte speriată, striga uşor, că nu mai avea putere, după ajutor. Am oprit skijet-ul lângă ea, am luat-o de mână, am urcat-o pe skijet şi am dus-o la maşină unde erau rudele ei”, a declarat salvatorul fetei, citat de .