Sport

Proaspăt revenit în fotbal, Ionel Ganea cere o schimbare majoră din partea FRF: „Nu ai făcut nimic”

Ionel Ganea s-a întors în fotbal. Actualul tehnician de la Chimia Victoria, formație din Liga 4 Brașov, a făcut o serie de declarații care vizează direct FRF. Ce a spus, de fapt.
Mihai Dragomir
11.08.2026 | 07:10
Proaspat revenit in fotbal Ionel Ganea cere o schimbare majora din partea FRF Nu ai facut nimic
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Ionel Ganea atrage atenția. Mesaj pentru FRF după ce a revenit în fotbal. Foto: Colaj FANATIK.
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La cinci ani distanță de la despărțirea de Dunărea Călărași, Ionel Ganea a revenit în circuit. El a preluat-o vara aceasta pe Chimia Victoria, din Liga 4 Brașov. Cu ocazia împlinirii vârstei de 53 de ani luni, 10 august, fostul internațional român a avut un discurs amplu la adresa FRF.

Dorința expresă a lui Ionel Ganea pentru FRF

Ionel Ganea a revenit în fotbal după ce anul trecut, în vară, suferea o pierdere extrem de grea: i-a murit fiul de doi ani într-un accident auto. Fostul atacant român a ales să preia ocupanta locului 8 din sezonul trecut de Liga 4, Chimia Victoria, însă este indignat de felul în care sunt organizate eșaloanele inferioare din România, în speță Liga 2 și Liga 3. El a avut un mesaj pentru FRF, căreia îi cere să regândească formatul.

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„Prea multe nu sunt de zis în momentul de față. M-am apucat de activitate ca să nu mor acasă, mor pe drum… Problema este cu competiția. În primul rând, organizarea este slabă. Stai să primești programul unei competiții până în ultima săptămână, ceea ce nu este normal. Nici nu știi când să te apuci de pregătire, când începe campionatul, chiar dacă vorbim de Liga 4. Diferă de la județ la județ. Cât timp nu există competiție, nu ai cum să ai arie de selecție.

Dacă ar fi să dau un sfat sau o propunere pentru FRF… De la Liga 3 să fie un număr restrâns de echipe, de exemplu 5 serii (n.r. față de 8 serii în momentul de față) de 16 cu formații apropiate ca zonă. La Liga 2 să fie două serii de 16 echipe și să crească aria de selecție. Dar o împarți, tot așa, să nu fie distanțe foarte mari. Rămâne Liga 1 cu 16 echipe și există același calendar peste tot. Dacă ai 7-8 serii în Liga 3, cu 10 echipe, iar pe parcurs se retrag una – două, nu ai făcut nimic”, a spus Ionel Ganea, pentru TV Digi Sport.

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Cum a decurs precedentul mandat în fotbal al lui Ionel Ganea

Prima aventură în antrenorat pentru Ionel Ganea a fost cea în calitate de secund la Dinamo, pentru ca apoi să devină principal la echipa a doua a „alb-roșiilor”. Ulterior, el s-a mai aflat pe banca tehnică a unor formații precum Sănătatea Cluj, Rapid Ghidighici, U Cluj, Rapid, Dunărea Călărași, FC Voluntari și ACS Poli Timișoara.

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Ultima experiență a avut-o tot la Dunărea Călărași, dar în calitate de director tehnic. I-a părăsit pe ialomițeni în vara anului 2021 din cauza problemelor financiare și a intrat ulterior într-un proces litigious pentru salarii restante, pe care l-a câștigat în septembrie 2025 (5 salarii restante – 10.000 de euro).

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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