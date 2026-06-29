Sport

Proba surpriză cu care David Popovici vrea să dea lovitura: ”Poate mă desconsider și sunt foarte bun!”

David Popovici (21 de ani) a scris istorie la turneul Settecolli, reușind să câștige două medalii de aur și una de argint. Ce probă surpriză pregătește înotătorul român pentru viitor.
Marian Popovici
29.06.2026 | 06:45
Proba surpriza cu care David Popovici vrea sa dea lovitura Poate ma desconsider si sunt foarte bun
CORESPONDENŢĂ DIN ROMA
Proba surpriză cu care David Popovici vrea să dea lovitura: ”Poate mă desconsider și sunt foarte bun!”. Sursa: FANATIK / Mihai Antonio Vasile
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Participarea la competiția în aer liber de la Roma a reprezentat doar o etapă în pregătirea lui David Popovici pentru marele obiectiv al acestui an. Este vorba de Campionatele Europene de la Paris, care vor avea loc în perioada 31 iulie – 16 august, și la care ”Rechinul” se gândește să participe într-o probă surpriză.

David Popovici nu exclude varianta să se axeze pe o nouă probă

După ce a scris istorie în capitala Italiei, la celebrul turneu Settecolli, unde a luat aurul la 100 și 200 metri liber, plus argintul la 50 de metri liber, David Popovici a vorbit despre ceea ce-l așteaptă în viitorul apropiat.

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Întrebat dacă va concura în toate cele trei probe și la Campionatele Europene, marele înotător român a explicat că nu a luat o decizie definitivă, dar mai degrabă ar înclina să renunțe la 50 de metri liber, despre care tot timpul a precizat că nu este o distanță care să-l avantajeze. Apoi s-a mai gândit puțin și a lăsat loc de întors, mai ales că s-a arătat satisfăcut de timpii reușiți la Roma.

”Nu știu… Probabil nu, încă nu m-am hotărât complet. 100, 200 sigur, 50 poate. Oricum, la nivel european pentru mine e o mică performanță în sine să mă calific într-o probă, deși poate mă desconsider, poate pot să fiu foarte bun și la 50. Nu mai zic nimic”, a declarat Popovici.

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Presiune maximă pe David Popovici la Europene

Deși unul dintre cei mai mari înotători ai momentului, David Popovici va avea parte de o presiune uriașă la Campionatele Europene de la Paris, care se vor desfășura la Olympic Aquatic Centre din Saint-Denis.

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Principalul obiectiv al românului este să-și apere titlurile europene la 100 și 200 metri liber câștigate în cu doi ani la Belgrad. O altă țintă a lui este stabilirea unui nou record mondial la 100 metri liber, după cum singur a spus la finalul probei de la Settecolli.

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”A fost o cursă bună, un timp de care sunt mulțumit, și mă intrigă, mă face să fiu curios de ce sunt în stare în niște condiții când sunt odihnit și pregătit ultraspecific spre European. Sper să mai fie multe recorduri mondiale bătute în bazinul ăsta și în viitorul apropiat.

Mă gândesc serios să bat recordul mondial la 100 de metri, poate la Paris, nu știu, poate în ianuarie, în septembrie, când o fi. O văd ca pe un când, nu ca pe un dacă. La finalul zilei îmi iubesc meseria, sunt foarte privilegiat în felul ăsta să-mi câștig pâinea și să fiu obosit, în sine, de la faptul că oamenii strigă după mine să le dau autografe”, a spus David Popovici.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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