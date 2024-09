„Probabil Camora băga ace în păpuși la cum juca Simao”. Ce se întâmplă cu fundașul stânga al CFR-ului? „Vârsta nu iartă pe nimeni”

CFR Cluj a suferit din punct de vedere defensiv cu FCSB. Defensiva lui Dan Petrescu a clacat inexplicabil.

Defensiva CFR-ului, analizată în direct: „Probabil Camora băga ace în păpuși la cum juca Simao”

Simao Rocha este preferat în teren în locul lui Mario Camora la CFR Cluj, În meciul cu FCSB, încheiat cu scorul final de 2-2, Rocha a greșit inexplicabil, iar bucureștenii au reușit să marcheze.

Situația lui Camora, lăsat pe bancă de Dan Petrescu, a fost comentată în direct la FANATIK SUPERLIGA. Defensiva ardelenilor a fost analizată în direct, mai ales după gafele comise cu rivala FCSB.

„Eu mă gândeam în timpul meciului, văzându-l pe Rocha, jucând prima oră, ziceam că după 13 ani Camora, alt portughez, și-a găsit nașul.

„Mario are o păpușă pe bancă și bagă ace în ea!”

După, când am văzut ce a făcut Simao la faza de 2-1, am zis că Mario are o păpușă pe bancă și bagă ace în ea, face ceva pe bancă. Simao a jucat bine 60 de minute…

O oră de joc a venit cu două pase de gol, pe partea lui pictorul Baeten nu a mai avut acuarele meciul acesta și mi s-a părut că CFR și-a găsit un nou fundaș stânga după dinastia Camora…”, a spus Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Balaj a oferit răspunsul legat de Mario Camora

Mario Camora se află de mai bine de un deceniu la CFR Cluj, contribuind la multe succese înregistrate de echipa din Gruia. Din păcate, ca pentru orice jucător și sportiv, timpul nu iartă, iar vârsta ajunge să își spună cuvântul.

Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a vorbit despre situația fundașului portughez de 37 de ani: „Și Camora și Deac sunt deja doi jucători exponențiali.

Jucători cu care CFR a obținut multe trofee în acești ani. Din păcate vârsta nu iartă pe nimeni și mai devreme sau mai târziu trebuie găsite soluții. Ei sunt trup si suflet, se antrenează, dar vârsta nu iartă pe nimeni…”, a fost răspunsul oferit de Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

