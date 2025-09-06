Problema care i-a dat lui Mircea Lucescu planurile peste cap la meciul cu Canada: „Trebuia să fie titular”. Exclusiv

Primul meci din luna septembrie pentru naționala României a fost . Care era planul inițial al selecționerului Mircea Lucescu și ce schimbări văd specialiștii FANATIK pentru meciul cu Cipru.

Ce schimbări ar trebui să apară în echipa României pentru meciul cu Cipru

Dacă partida cu Canada a fost doar una de verificare, cea de marți, 9 septembrie, cu Cipru, are o cu totul altă miză. „Tricolorii” sunt obligați să câștige pentru a lupta cu șanse reale la calificarea la CM 2026 din preliminarii.

Vivi Răchită a subliniat cât de importantă este absența lui Radu Drăgușin în defensivă. Fostul jucător român a precizat că, dacă ar fi selecționer, l-ar introduce încă din primul minut pe Alexandru Mitriță în jocul contra ciprioților.

„Mitriță este un jucător care poate crea!”

„Eu am avut un sentiment neplăcut când am văzut conferința de presă de dinainte de meci, a lui Mircea Lucescu. Mi-am dat seama că sunt probleme. Nu l-am văzut pe Mircea Lucescu ieșind să spună că nu are nevoie de acest meci. Mi-am dat seama că la meciul cu Canada nu ne vom prezenta. Mircea Lucescu i-a simțit pe jucători în aceste zile în cantonament, de asta a făcut acea declarație.

Ca schimbări, nici nu prea avem variante. Nouă ne lipsește foarte mult Drăgușin, făcea un cuplu foarte bine sudat cu Burcă. Drăgușin, un jucător de valoare care ajuta și construcția. Acum trebuie să coboare Marius Marin și să meargă Ghiță în dreapta.

Rațiu zboară de acolo, nu este fundaș dreapta. Mihai Popescu a greșit foarte mult și la echipa națională, și la FCSB. Greșeli după care s-au primit goluri. Ghiță mi s-a părut că a jucat destul de corect. Un jucător pe care eu l-aș băga titular marți, cu Cipru, este Mitriță. Mitriță este un jucător care poate crea… Vedem ce face și în China”, a spus inițial Vivi Răchită.

Andrei Borza, jucătorul care făcea parte din planul inițial al lui Mircea Lucescu pentru meciul cu Canada

Convocat la echipa mare a naționalei României, Andrei Borza a avut parte de un ghinion teribil. El s-a accidentat la antrenament și a fost înlocuit de urgență cu Alexandru Chipciu. FANATIK a aflat că problema jucătorului de la Rapid a survenit după ce a încercat o schimbare de direcție și a acuzat dureri serioase la piciorul drept, iar rezultatul RMN-ului a fost următorul: o fractură la degetul mic de la piciorul drept.

Andrei Vochin, oficialul FRF, a precizat că selecționerul Mircea Lucescu ar fi jucat de la început cu Borza, care făcea parte din planul inițial pentru jocul cu Canada. Robert Niță l-a compătimit, la rândul său, pe tânărul fotbalist.

„Borza era sigur titular cu Canada!”

„Eu nu cred că va face schimbări la nivelul portarului și a fundașilor centrali. Așa a gândit-o, așa cred. Și cu tinerii ăștia care își doresc să confirme și la nivel internațional. Doi jucători cu perspectivă , cu CV-uri foarte bune, ajung amândoi la echipa națională după niște așa zise transferuri ratate, și se accidentează.

La Borza e ghinion cât Casa Poporului, la Munteanu… Borza are continuitate la nivel de joc, rezultate bune, avea toate ingredientele pentru a face pasul și pentru a juca titular. Are ghinion și … E o zonă foarte sensibilă”, a comentat și Robert Niță.

„Apropo de fundaș stânga. Tot planul era ca Borza să joace titular. Borza, Louis Munteanu, așa era făcut planul pentru meciul de aseară! Borza era sigur titular cu Canada”, a spus și Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.