Problema cu care s-ar putea confrunta FCSB după venirea lui Reghecampf! A apărut deja prima „victimă”: „Știm foarte bine”

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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) l-a anunțat pe Gigi Becali, încă dinainte de a fi prezentat oficial la echipă, că planul său este acela de a face antrenamente fizice intense în primele zece zile la FCSB. Cuplul Reghecampf – Neubert este cunoscut în România pentru rigurozitate în ceea ce privește forma fizică, iar una dintre marile probleme care ar putea apărea este cea a accidentărilor. Antrenorul roș-albaștrilor a anunțat deja că Aymen Boutoutaou a suferit o leziune fibrilară și nu va fi disponibil pentru meciul cu Oțelul Galați.

Antrenamentele intense ale lui Reghecampf ar putea aduce accidentări musculare la FCSB

Laurențiu Reghecampf a tras primele concluzii despre forma fizică a fotbaliștilor de la FCSB încă de când a început să poarte primele discuții cu Gigi Becali. În opinia sa, marea problemă a echipei se lega de pregătirea fizică slabă, iar cele trei săptămâni de pauză au venit perfect pentru ca el să-și pună în aplicare planul.

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Bogdan Lobonț a dezvăluit că această strategie poate fi o sabie cu două tăișuri, întrucât fotbaliștii vor arăta mai bine, vor fi mai agresivi și mai potenți din punct de vedere fizic, însă FCSB s-ar putea confrunta și cu numeroase accidentări și probleme musculare.

Spre exemplu, Aymen Boutoutaou, unul dintre fotbaliștii care l-au impresionat pe Reghecampf, , iar Mihai Stoica a anunțat la că este vorba despre o leziune fibrilară ce l-ar putea ține departe de gazon între 3 și 4 săptămâni.

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„Eu aș analiza FCSB după 10 meciuri sau după pauza din noiembrie. Riscul major când se schimbă un antrenor – știm foarte bine cum au lucrat Reghe cu Neubert înainte la FCSB – este cel legat de accidentări. Sunt metode de pregătire diferite. E vorba de încărcătură, care e mult mai mare acum. Nu sunt convins că FCSB va câștiga diseară, dar toți vor vrea să demonstreze lui Reghe și domnului Becali că merită să fie în echipă”, a spus Bogdan Lobonț la

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Fotbaliștii roș-albaștrilor au fost luați prin surprindere de antrenamentele lui Reghecampf

De-a lungul ultimelor săptămâni, în timp ce competiția internă a fost pusă pe pauză din cauza meciurilor internaționale din Liga Națiunilor, FCSB a împărtășit cu suporterii, pe rețelele de socializare, câteva imagini din timpul antrenamentelor pregătite de Reghecampf și Thomas Neubert. În comentarii, fanii s-au arătat încântați de modul în care se lucrează la echipă, dar și de seriozitatea de care fotbaliștii pare că dau dovadă în timpul sesiunilor de antrenament.

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Alții dezvăluiau că exercițiile pe nisip, pe care le-au observat la antrenamentele noului tehnician al FCSB, Înainte de reluarea campionatului, Juri Cisotti a dezvăluit pentru că foarte și că, inevitabil, a apărut și febra musculară. Rămâne de văzut dacă pregătirea lui Reghecampf va fi benefică încă din primul meci pe care roș-albaștrii îl vor disputa sub comanda sa, cel cu Oțelul Galați.