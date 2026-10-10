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Problema cu care s-ar putea confrunta FCSB după venirea lui Reghecampf! A apărut deja prima „victimă”: „Știm foarte bine”

Care ar putea fi marea problemă a celor de la FCSB odată cu numirea noului antrenor! Perechea Laurențiu Reghecampf - Thomas Neubert a făcut deja prima „victimă”
Ciprian Păvăleanu
10.10.2026 | 18:32
Problema cu care sar putea confrunta FCSB dupa venirea lui Reghecampf A aparut deja prima victima Stim foarte bine
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Cu ce problemă se poate confrunta FCSB după antrenamentele dure ale lui Laurențiu Reghecampf. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK
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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) l-a anunțat pe Gigi Becali, încă dinainte de a fi prezentat oficial la echipă, că planul său este acela de a face antrenamente fizice intense în primele zece zile la FCSB. Cuplul Reghecampf – Neubert este cunoscut în România pentru rigurozitate în ceea ce privește forma fizică, iar una dintre marile probleme care ar putea apărea este cea a accidentărilor. Antrenorul roș-albaștrilor a anunțat deja că Aymen Boutoutaou a suferit o leziune fibrilară și nu va fi disponibil pentru meciul cu Oțelul Galați.

Antrenamentele intense ale lui Reghecampf ar putea aduce accidentări musculare la FCSB

Laurențiu Reghecampf a tras primele concluzii despre forma fizică a fotbaliștilor de la FCSB încă de când a început să poarte primele discuții cu Gigi Becali. În opinia sa, marea problemă a echipei se lega de pregătirea fizică slabă, iar cele trei săptămâni de pauză au venit perfect pentru ca el să-și pună în aplicare planul.

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Bogdan Lobonț a dezvăluit că această strategie poate fi o sabie cu două tăișuri, întrucât fotbaliștii vor arăta mai bine, vor fi mai agresivi și mai potenți din punct de vedere fizic, însă FCSB s-ar putea confrunta și cu numeroase accidentări și probleme musculare.

Spre exemplu, Aymen Boutoutaou, unul dintre fotbaliștii care l-au impresionat pe Reghecampf, este primul fotbalist care „s-a rupt”, iar Mihai Stoica a anunțat la Prima Sport că este vorba despre o leziune fibrilară ce l-ar putea ține departe de gazon între 3 și 4 săptămâni.

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„Eu aș analiza FCSB după 10 meciuri sau după pauza din noiembrie. Riscul major când se schimbă un antrenor – știm foarte bine cum au lucrat Reghe cu Neubert înainte la FCSB – este cel legat de accidentări. Sunt metode de pregătire diferite. E vorba de încărcătură, care e mult mai mare acum. Nu sunt convins că FCSB va câștiga diseară, dar toți vor vrea să demonstreze lui Reghe și domnului Becali că merită să fie în echipă”, a spus Bogdan Lobonț la VOYO Sport 1.

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Fotbaliștii roș-albaștrilor au fost luați prin surprindere de antrenamentele lui Reghecampf

De-a lungul ultimelor săptămâni, în timp ce competiția internă a fost pusă pe pauză din cauza meciurilor internaționale din Liga Națiunilor, FCSB a împărtășit cu suporterii, pe rețelele de socializare, câteva imagini din timpul antrenamentelor pregătite de Reghecampf și Thomas Neubert. În comentarii, fanii s-au arătat încântați de modul în care se lucrează la echipă, dar și de seriozitatea de care fotbaliștii pare că dau dovadă în timpul sesiunilor de antrenament.

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Alții dezvăluiau că exercițiile pe nisip, pe care le-au observat la antrenamentele noului tehnician al FCSB, le-au mai văzut doar la echipe mari din vestul Europei, precum FC Barcelona. Înainte de reluarea campionatului, Juri Cisotti a dezvăluit pentru Pro Sport că foarte mulți dintre colegii săi s-au plâns de intensitatea mare a antrenamentelor și că, inevitabil, a apărut și febra musculară. Rămâne de văzut dacă pregătirea lui Reghecampf va fi benefică încă din primul meci pe care roș-albaștrii îl vor disputa sub comanda sa, cel cu Oțelul Galați.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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