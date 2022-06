Problema cu care se confruntă Alex Delea după terminarea Survivor România. Mai toți foștii concurenți se plâng de asta!

Supraviețuitorul Alex Delea se plânge de o problemă despre care au vorbit mai toți foștii concurenți de la Survivor după ce au plecat din Republica Dominicană.

Alex Delea de la Survivor România doarme pe jos de când a ajuns în țară

După mai bine de 140 de zile de dormit pe jos, Delea abia se poate reacomoda cu somnul în pat. Și Elena Chiriac a mărturisit recent, pe Instagram, că îi este foarte greu să se obișnuiască să doarmă în pat.

Delea a declarat că de când a venit în România doarme mai mult pe jos, fiind obișnuit cu baraca din Dominicană.

„Mi-e foarte greu să dorm în pat. Până acum am dormit pe jos. Sunt 141 de zile unde am dormit pe o bază tare. Am nevoie de ceva mai tare”, a spus Alex Delea în emisiunea „Vorbește lumea”.

Carismaticul barman a vorbit și despre parcursul său în emisiune. A recunoscut că de fiecare dată când intra pe traseu, habar nu avea ce făcea în timpul jocului. Totuși, haosul și amuzamentul său l-au dus departe, semn că dincolo de abilitățile sportive a cântărit foarte mult naturalețea competitorului în acest reality-show.

„Nu e deloc cum se vede de acasă”

Alex nu-și imagina că va avea vreo șansă la marele premiu. Pentru el, un mare câștig a fost că a trecut de casting. Era mare fan al show-ului și și-a spus mereu că ar trebui să încerce să își dovedească faptul că și el poate face față nebuniei Survivor.

„Dorința mea cea mai mare a fost în primul rând să ajung acolo. Nu e deloc cum se vede de acasă. Tu acasă ești mâncat, n-ai niciun stres. Când ajungi acolo, prima lună e cea mai grea. Corpul tău primește șoc după șoc.

Nu mi-a fost teamă de nimeni. Cel mai tare mi-a fost teamă de mine. Aveam o emoție și o adrenalină, nu știam ce făceam. Era un haos total în capul ăsta”, a completat .

În cadrul matinalului de la PRO, Alex a preparat și un mojito nonalcoolic, amintindu-și de perioada în care era barman în Barcelona.