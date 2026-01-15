Problema cu care se confruntă Daniel Pancu la CFR Cluj: „Mai sunt câteva zile până la primul meci oficial și habar nu am!”

ADVERTISEMENT

a dezvăluit cum s-au integrat cei doi jucători transferați de echipa sa în această perioadă de mercato, dar și o problemă pe care o are înainte de partida cu Oțelul Galați.

Ce problemă are Daniel Pancu înainte de meciul cu Oțelul Galați din SuperLiga

Daniel Pancu a făcut haz de necaz și a anunțat că nu știe ce prim 11 va alege pentru primul meci oficial din 2026, asta pentru că mai mulți jucători sunt în formă și are bătăi de cap din cauza acestui fapt.

„Momentele cele mai grele pentru un antrenor sunt următoarele: când echipa ta conduce, e în avantaj, adversarul domină și trebuie să faci schimbări. Altă problemă e legată de forma foarte bună a multor jucători, pe care o am eu acum. Cu câteva zile înainte de primul meci oficial al anului eu habar nu am cine o să joace. E o problemă, plăcută, dar e o ușoară stare de neliniște. Sper să fiu inspirat”, a spus Daniel Pancu.

Ce și-ar fi dorit Daniel Pancu să se întâmple la CFR Cluj în start de 2026

Antrenorul lui CFR Cluj și-ar fi dorit să mai aibă o săptămână de cantonament pentru a pune la punct lucrurile, dar chiar și așa spune că echipa sa este într-o formă fizică foarte bună înainte de startul părții a doua a sezonului din SuperLiga.

„Consider că a fost perioadă reușită, de care aveam nevoie. Mi-aș fi dorit să mai dureze câteva zile, dacă nu chiar o săptămână. Jucătorii s-au comportat bine, au fost antrenamente intense. Tactic îi antrenez din prima zi. Parametrii fizici arată bine. Cel mai mare câștig e că am stat împreună, ne-am obișnuit unii cu alții”, a mai declarat antrenorul CFR-ului.

Noile transferuri de la CFR Cluj l-au impresionat pe Daniel Pancu

până acum în această iarnă, fundașul central Ilija Masic și atacantul Alibek Aliev, iar ambii au reușit să facă o impresie bună în timpul petrecut până acum alături de trupa din Gruia, recunoaște Pancu.

„Jucătorii noi îi avem pe Aliev și pe Masic, cu siguranță o să mai vină 2 sau 3 jucători, pentru că sunt unele poziții care nu sunt acoperite, nu avem dubluri pe posturi. Sunt jucători buni cei doi, dar au nevoie de acomodare. Aliev e un profil total diferit față de cel al lui Munteanu, e un luptător”, a mai declarat Daniel Pancu pentru canalul oficial de Youtube al .