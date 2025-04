Problema lui Mirel Rădoi după ce Universitatea Craiova a fost eliminată din Cupa României Betano: „Sunt îngrijorat”

Universitatea Craiova a fost eliminată din sferturile de finală ale Cupei României Betano, după ce . Formația antrenată de Mirel Rădoi se concentrează pe campionat, acolo unde este pe primul loc.

Mirel Rădoi, îngrijorat după eliminarea din Cupa României Betano

Cupa României Betano rămâne un vis pentru Universitatea Craiova, asta după ce oltenii au fost eliminați din competiție de CFR Cluj. Formația antrenată de Mirel Rădoi a deschis scorul prin Ștefan Baiaram, care , dar a fost egalată 10 minute mai târziu.

Oltenii nu au mai contat pe plan ofensiv după golul primit, iar schimbările făcute de Dan Petrescu s-au dovedit a fi ceva mai inspirate, asta pentru că jucătorii introduși pe teren au adus un plus echipei.

S-a trecut la prelungiri și imediat la loviturile de departajare, acolo unde singurul care a ratat a fost Mihai Căpățînă. Acesta a trimis peste poartă de la punctul cu var, iar Louis Munteanu a închis disputa cu o execuție impecabilă.

La finalul partidei, Mirel Rădoi s-a arătat nemulțumit de rezultatul obținut de echipa sa, dar a precizat că va folosi acest rezultat pentru a-și motiva elevii înaintea jocului din play-off.

„Cred că am controlat în mare parte partida, chiar și atunci când nu am avut posesia balonului. Am lăsat adversarul să construiască în zonele în care ne-am dorit noi, am deschis scorul. Din păcate, cu o minge de la noi, nu recuperăm pe mingea a doua, îi lăsăm să paseze între fundașul lateral și cel central, unde știam că atacă spațiile, ne-au egalat și după aceea am avut ceva dificultăți, nu am reușit să mai închidem spațiile.

Au adus multe centrări, multe cornere, dar la final trebuie să îi felicit pe băieți pentru că au dat tot ce au avut mai bun cele 120 de minute, e clar că lipsa noastră de experiență în astfel de momente a fost evidentă. Cu mine e a doua oară, după ce am pierdut calificarea acum doi ani în Conference cu Hapoel Be’er Sheva la loviturile de departajare, poate suntem neinspirați la alegerea primilor cinci, nu știu.

Știm jucătorii care bat, plus că am bătut și la antrenamente, ne luăm și după lucrurile astea, dacă au avut un istoric în spate, e o analiză pe care am avut-o și pentru noi și pentru adversar undeva la șase ore, s-a risipit în câteva momente, dar trebuie să ne asumăm noi responsabilitatea, chiar dacă de cele mai multe ori nu este așa cum discutăm”.

Mirel Rădoi: „Am lăsat ușa la vestiar deschisă, să audă băieții bucuria celor de la CFR”

„Dacă respectam tot ce s-a discutat, probabil că s-ar fi bătut mai multe penalty-uri. Dezamăgit sunt puțin, îngrijorat mai mult, pentru că dacă era de ales să pierdem puteam să o facem în 90 de minute. Așa cu problemele pe care le avem, înainte de această partidă care au apărut, nu am putut să introducem astăzi trei jucători. Vom vedea de mâine dimineață ce putem să facem. O să mergem la hotel, o să începem să ne refacem chiar din seara asta și vedem pe cine ne vom baza luni în campionat.

Starea gazonului, pentru că noi suntem o echipă dinamică și e un teren foarte greu, cu nisip și cu noroi, practic e un avantaj mare pentru CFR, care au jucători puternici, le e ușor să ducă lupte 1 contra 1 pe acest teren, nu poți să ai un joc foarte combinativ, dar trebuie să ne adaptăm și să vedem ce putem să facem.

Mie mi-au plăcut și Rapid cu Hermannstadt, i-am văzut și pe cei de la Farul, dar nu au folosit foarte mulți jucători din primul 11, cred că e destul de dificil de spus acum cine va câștiga. Aș vrea, dacă tot ne-a eliminat pe noi, să câștige CFR trofeul. (n. r. dacă va folosi această înfrângere pe post de revanșă luni) Absolut, de asta am și lăsat ușa la vestiar deschisă, să audă băieții bucuria celor de la CFR, ca să o putem folosi luni. Orice mic detaliu poate fi în favoarea noastră”, a declarat Mirel Rădoi la flash-interviu.