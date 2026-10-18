Problemă mare pentru Cristi Chivu la Inter! Șefii de pe Giuseppe Meazza ar vrea să scape de favoritul lui

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Cristi Chivu se confruntă cu o situație tot mai complicată la Inter Milano, iar unul dintre jucătorii pe care antrenorul român i-a susținut în repetate rânduri a ajuns acum în centrul criticilor. Josep Martinez a comis mai multe erori în acest început de sezon, iar conducerea clubului a început să reevalueze decizia de a nu transfera un portar în perioada de mercato din vară. Potrivit informațiilor din presa italiană, Inter l-a avut în vizor pe Guglielmo Vicario, însă Chivu a preferat să investească resursele disponibile în alte compartimente ale echipei. Acum, greșelile lui Martinez readuc în discuție alegerea făcută de compatriotul nostru.

Inter a renunțat la Guglielmo Vicario după ce Cristi Chivu a cerut întăriri în alte compartimente

Potrivit Tuttosport, Inter a analizat în perioada de mercato varianta transferului lui Guglielmo Vicario (actualmente la ), portarul care era considerat o soluție importantă pentru viitorul echipei. Conducerea a renunțat însă la această pistă din cauza bugetului disponibil și a priorităților stabilite de Cristi Chivu. Antrenorul român a dorit să obțină transferul lui Curtis Jones și a insistat, de asemenea, pentru aducerea unui înlocuitor de calibru pentru Denzel Dumfries. În aceste condiții, clubul nu a mai avut resursele necesare pentru a investi și într-un nou portar.

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Decizia a fost luată într-un moment în care Inter avea mare încredere că Josep Martinez poate face pasul către postul de titular. Portarul spaniol fusese văzut drept succesorul lui Yann Sommer, iar Chivu și-a exprimat susținerea pentru el. Numai că evoluțiile din acest sezon au complicat situația. Martinez a avut probleme în mai multe partide, iar greșelile sale din Champions League, inclusiv cea din confruntarea cu Real Madrid și ieșirea hazardată din meciul cu Club Brugge, au alimentat îndoielile privind capacitatea sa de a apăra poarta unei echipe cu pretenții europene.

Chivu continuă să îl susțină pe Josep Martinez, dar postul de titular nu mai pare atât de sigur

Deși situația lui Martinez a devenit tot mai delicată, Chivu nu pare pregătit să renunțe imediat la portarul pe care l-a susținut public. Tuttosport notează că tehnicianul român nu își permite, în acest moment, să îl „ardă” pe spaniol, mai ales după ce a mizat pe el și i-a oferit încredere. Totuși, publicația italiană vorbește despre reflecții în curs la nivelul echipei, iar varianta folosirii lui Ivan Provedel începe să fie luată în calcul.

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🚨 Inter’s board is starting to doubt Josep Martínez after his latest mistakes. In the summer, the club’s idea was to sign a goalkeeper and Guglielmo Vicario was the favorite. However, Cristian Chivu decided to prioritize other positions. 📰 @tuttosport https://t.co/gBDK68N4R5 — INTER TRANSFERS (@EnjoyInter)

Presiunea asupra lui Martinez s-a accentuat cel mai mult după înfrângerea cu Club Brugge, scor 3-4, când portarul a ieșit hazardat din poartă, iar Carlos Forbs a reușit să îi strecoare mingea printre picioare. Nicolo Tresoldi a profitat de situație și a înscris în poarta rămasă liberă. A fost un moment care a amplificat nemulțumirea suporterilor și a readus în discuție oportunitatea de a-i acorda lui Provedel un rol mai important. Chiar și așa, , câștigat de campioana Italiei cu 3-1, tot Martinez a fost titularizat, iar de această dată spaniolul a avut o prestație decentă.