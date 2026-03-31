Problema medicală cu care se confruntă soția lui Leonard Doroftei. A ajuns pe masa de operație

A avut o carieră de succes în box, iar acum se bucură de timpul alături de cei dragi și de afaceri. Prezent la un eveniment, Leonard Doroftei a expus problema medicală cu care se confruntă soția sa, Monica, alături de care formează un cuplu de peste 3 decenii. Împreună au doi băieți și o fată.

De ce s-a operat partenera lui Leonard Doroftei

Leonard Doroftei (55 ani) este un campion mondial care nu mai are nevoie de nicio prezentare. După câțiva ani petrecuți în Canada, fostul pugilist a revenit în România pentru a-și îndrepta atenția spre domeniul business, cu toate că

E implicat cu totul în antreprenoriat, dar nu uită de cei dragi. La toate ocaziile unde este invitat o are aproape pe frumoasa parteneră de viață, însă recent a fost surprins singur. Vedeta a povestit că soția nu se simte tocmai bine pentru că a suferit o intervenție chirurgicală destul de complicată.

Monica Doroftei a fost diagnosticată cu o decalcifiere la umăr. Boala este cunoscută în termeni medical drept tendinită calcifiantă sau calcifiere la nivelul umărului. Aceasta reprezintă o afecțiune caracterizată prin acumularea anormală de depozite de calciu (săruri de calciu) în tendoanele coafei rotatorilor.

În general, duce la o inflamație locală intensă, dureri severe și o limitare a mobilității umărului. Despre aceste simptome a vorbit puțin și Leonard Doroftei, care a subliniat că are aceeași problemă medicală. Din fericire, până acum a suportat durerea destul de bine și nu a avut nevoie de o operație.

„La genul ăsta de ocazii sunt momente în care mă mai schimb și eu din trening. Eu toată ziua sunt în sală. Mă cam strânge costumul acesta. Soția a suferit o operație la umăr. A avut o problemă medicală, dar acum este bine. Este vorba de o decalcifiere, care doare foarte rău.

Ea este suferindă la umărul stâng, eu la umărul drept, dar eu nu am făcut nicio operație. Nu am probleme medicale”, a explicat fostul pugilist român, pentru . Cunoscutul sportiv este perfect sănătos după ce și-a schimbat stilul de viață complet și a slăbit 20 de kilograme.

Cariera profesională a lui Leonard Doroftei

Leonard Doroftei a început să practice boxul la vârsta de 14 ani la clubul Prahova Ploiești. Între 1986 și 1988 a cucerit în fiecare an titlul național la juniori. Ulterior, în anul 1997 a devenit boxer profesionist. Primul contract important pe care l-a semnat a fost cu clubul canadian Interbox.

De-a lungul anilor a adunat numeroase premii în palmaresul profesional, însă are și . A câștigat titlul de campion mondial profesionist la categoria ușoară a versiunii WBA pe 5 ianuarie 2002, învingându-l pe argentinianul Raul Horacio Balbi.

De asemenea, a cucerit medalii de bronz la Jocurile Olimpice de la Barcelona în 1992 și la Atlanta în 1996. În 2003, a pierdut titlul după ce a depășit greutatea categoriei la un cântar oficial. Un an mai târziu a decis să se retragă din box, după o luptă cu Arturo Gatti pentru centura WBA.