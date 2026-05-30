Problema medicală mai puțin cunoscută de care a suferit Gică Hagi. ”Regele” a fost operat de 4 ori

ADVERTISEMENT

Gică Hagi, 61 de ani, este considerat de majoritatea specialiștilor drept cel mai mare fotbalist pe care l-a dat această țară. Drept dovadă la această afirmație stau evoluțiile și performanțele sale. ”Regele” sau ”Maradona din Carpați”, așa cum este alintat actualul selecționer al României, a fost la un pas de a rata, în urmă cu 32 de ani, cel mai important turneu făcut de echipa națională, cel de la Cupa Mondială din SUA 1994.

De ce a fost operat de 4 ori Gică Hagi, actualul selecționer al României. Ce turneu major al carierei sale a fost aproape să-l rateze

Pe când era la apogeul carierei sale, la 29 de ani mai exact, Gheorghe Hagi a trecut printr-o mare cumpănă pe plan personal. Vorbim aici de sănătatea marelui fotbalist. Văzut de cei mai mulți români drept cel mai mare fotbalist din toate timpurile pe care l-a dat țara noastră, Gică Hagi a fost foarte aproape să rateze un turneu major important, dar și un transfer de răsunte. Totul din cauza unui chist.

ADVERTISEMENT

Prezent într-un podcast, fostul medic al echipei naționale a României, Pompiliu Popescu, a făcut o dezvăluire despre care nu multă lume avea habar. Doctorul care s-a ocupat de ”Generația de Aur” a spus că nu a lipsit mult ca Hagi nu doar să rateze CM, dar chiar să-și încheie impresionanta carieră.

În urmă cu mai bine de trei decenii, , grație evoluțiilor sale de peste ocean. ”Regele” a riscat mult să nu se bucure la acel turneu final din SUA. Pompiliu Popescu dezvăluie că marele jucător al ”Generației de Aur” a fost la un pas să stea acasă din cauza unui chist anserin la genunchi.

ADVERTISEMENT

”Acea umflătură a fost un chist anserin, medical vorbind, care a fisturizat, adică a drenat spre exterior. La eforturi curgea constant. Era foarte important ca acea drenă să nu creeze o infecție. Dacă ar fi creat o infecție, atunci lucrurile ar fi stat altfel, Hagi nu mai putea juca la acel Campionat Mondial. Trebuia să nu las nici cea mai mică portiță să intre mizerie acolo. Interveneam în permanență. Și după o baie, și după antrenament, și după masă… a fost un calvar.

ADVERTISEMENT

Pentru că scoaterea lui a mai fost făcută. Acest gen de chist are potențial de recidivă foarte mare. El, în final, a făcut vreo patru operații. Prima operație, eu l-am dus la profesorul care era atunci la chirurgie plastică… îmi scapă numele… aici, în România. Și l-a operat”, a dezvăluit Dr. Popescu, la .

ADVERTISEMENT

Problema medicală a lui Hagi din anii 90, la un pas să-i blocheze transferul la Barcelona

Este cunoscut faptul că Gică Hagi rămâne, probabil pentru mult timp în istorie, singurul fotbalist român care a evoluat pentru ambele mari rivale din Spania: Real Madrid și FC Barcelona. ”Regele” a jucat la World Cup 94 din postura de jucător la Brescia, în Serie A. Ulterior, grație evoluțiilor sale magistrale de la turneul final din SUA, românul a semnat cu FC Barcelona. Puțini știu că situația se putea complica din cauza acelei probleme la genunchi.

”Pentru o perioadă a mers bine, dar după un timp a recidivat. Deci toate problemele astea au venit după ce el a plecat la Real Madrid. Era la Brescia când le-a făcut. Știți că, după Real Madrid, el a plecat la Brescia. De aici, după Mondial, a plecat la Barcelona. Atunci a fost un scurtcircuit între mine și Giovanni Becali – pe care îl apreciez. Mi-a reproșat că de ce am vorbit despre chestia asta, că Gică Hagi poate să rateze transferul la Barcelona. Uite, un lucru care nu se știe.

ADVERTISEMENT

Eu nu făceam decât să ajut. Și atunci Giovanni s-a supărat, cum am putut să fac așa ceva. ”Păi, măi, Giovanni, ăia nu o vor vedea?” Dar, într-o a patra intervenție, pe care a făcut-o acolo (n.r. la Barcelona), Hagi și a pus capăt la aceste probleme. Dar Campionatul Mondial din 1994, unde el a fost cel mai bun, a fost sub această sabie. El putea în orice moment să facă infecție și atunci la revedere, nu mai juca”, a mai povestit fostul medic al ”tricolorilor”.

Ce este, de fapt, un chist anserin

În termeni medicali de profil, un chist anserin (sau chist pes anserinus) este o formațiune chistică (umplută cu lichid) care apare la nivelul bursei pes anserine din genunchi. Pes anserinus este un termen latin care înseamnă ”laba de gâscă”. Se referă la locul unde se inseră pe tibie (osul gambei) trei tendoane. Între aceste tendoane și os se află o bursă (un sac mic plin cu lichid care reduce frecarea). Când această bursă se inflamează sau se umple excesiv cu lichid, poate forma un chist anserin (sau bursită pes anserină cu distensie chistică).

Ce performanțe remarcabile a realizat Gică Hagi cu naționala, în 1994

Fără îndoială, Cupa Mondială din SUA 1994 a fost cel mai important turneu final pentru Gică Hagi și colegii din ”Generația de Aur. Acum 32 de ani, . Din păcate, meciul de tristă amintire cu Suedia, decis la penalty-uri, a blocat visul ”tricolorilor” de a jucat cu Brazilia în careul de ași.

La acel turneu final de peste ocean, Gică Hagi a impresionat. Asta s-a văzut și ulterior. În clasamentul pentru Balonul de Aur 1994, ”Regele” a terminat pe locul 4. Trofeul a fost câștigat atunci de bulgarul Hristo Stoichkov, care a ajuns în semifinale cu naționala sa. În SUA, Hagi a jucat în toate cele 5 partide. A marcat 3 goluri și a oferit 4 pase decisive.