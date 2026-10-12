Sport

Problemă rezolvată la FCSB! Gigi Becali a plătit banii și a stins litigiul

Flaviu Popa
12.10.2026 | 09:30
Problema rezolvata la FCSB Gigi Becali a platit banii si a stins litigiul
ULTIMA ORĂ
FCSB a scăpat de interdicția la transferuri
Gigi Becali a plătit banii pentru a stinge litigiul cu William Baeten, astfel că FCSB a scăpat de interdicția la transferuri. FANATIK a explicat pe larg acest caz neașteptat de la FCSB.
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Pe 23 septembrie 2026, FCSB primea de la FIFA o interdicție la transferuri valabilă pentru trei sezoane. Totul din cauza unei datorii de 50.000 de euro către William Baeten, fost fotbalist la FCSB. FANATIK a scris în despre această situație neașteptată pentru un club solid financiar, care nu are probleme niciodată cu plata jucătorilor sau a datoriilor.

FCSB a primit interdicție la transferuri din cauza unei datorii, însă Gigi Becali a plătit 50.000 de euro

William Baeten a dat-o în judecată pe FCSB la FIFA pentru 50.000 de euro, bani pe care nu i-ar fi primit pentru calificarea în faza principală a Europa League în 2024. FIFA i-a dat câștig de cauză fotbalistului, iar clubul lui Gigi Becali a primit interdicție la transferuri până la achitarea datoriei.

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Baeten a considerat că merită acești bani pentru că ar fi contribuit decisiv la calificare, prin golul victoriei cu Maccabi Tel Aviv din turul doi preliminar al Champions League. Belgianul a jucat doar 18 meciuri în toate competițiile pentru FCSB, fiind cumpărat pentru 300.000 de euro de la FCU Craiova 1948. A ajuns în cele din urmă la Flamurtari în Albania, unde nu s-a adaptat și a plecat după șase luni. Gigi Becali a plătit datoria, iar fosta campioană a României nu mai apare pe portalul FIFA în dreptul cluburilor care au interdicție la transferuri.

Baeten era lăudat de Gigi Becali în momentul în care a ajuns la FCSB, fiind considerat jucător de top

Gigi Becali îl lăudase pe Baeten în momentul în care a ajuns la FCSB. „Ca să știe toată lumea: Baeten e numărul 1, cu el se începe echipa! Acolo, în dreapta! Dacă jucam cu Baeten în dreapta și cu David Miculescu în stânga, ne distram cu Sparta. Dar Băluță și Ștefănescu nu au contat. Baeten e prea pictor”, spunea Gigi Becali despre Baeten în septembrie 2024.

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Gigi Becali anunța încă de acum câteva zile că va plăti fără problemă această datorie de 50.000 de euro. „Baeten avea primă de 50.000 de euro, avea contract, nu i-am dat-o. Da, da, exact, îi dau banii și ridica FIFA interdicția”, a explicat Becali la Prima Sport. Situația a fost oricum atipică pentru FCSB, un club care în general nu este obișnuit cu litigiile, pentru că banii nu sunt niciodată o problemă aici.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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