Probleme cu banii: Dan Șucu și Daniel Pancu nu se înțeleg! Salariul uriaș cerut de antrenor la Rapid și 4 transferuri dorite expres

Viitorul lui Daniel Pancu se decide în aceste zile. FANATIK a anunțat în exclusivitate că antrenorul este în negocieri cu Rapid, însă, din informațiile obținute de site-ul nostru, încă nu s-a ajuns la un acord. Tehnicianul cere mai mulți bani decât este dispus să ofere Dan Șucu.

Daniel Pancu, tot mai aproape de despărțirea de CFR Cluj

Cu Daniel Pancu pe bancă, CFR Cluj a reușit să obțină o calificare în play-off la care mulți nu mai sperau, iar indiferent de rezultatul din ultima rundă cu FC Argeș, „feroviarii” vor termina pe locul 3 și vor merge în preliminariile UEFA Conference League.

Deși a reușit un sezon de vis în Gruia, Tehnicianul a cerut conducerii salarii la zi și investiții masive. Cererile nu i-au fost onorate, iar acum este dispus să achite clauza de reziliere de 50 de mii de euro pentru a putea semna cu un alt club.

Daniel Pancu și Dan Șucu, la cuțite! Suma uriașă cerută de antrenor pentru a semna cu Rapid

Oficialii de la Rapid îl vor pe Daniel Pancu pe bancă, însă nu s-a ajuns încă la un acord. Conform informațiilor obținute de FANATIK, tehnicianul a cerut un salariu de 30 de mii de euro pe lună și un bonus la instalare de 100 de mii de euro, cu care să își plătească Dan Șucu nu este de acord cu aceste sume.

Daniel Pancu i-a cerut lui Șucu un bonus de 100 de mii de euro la semnătură pentru a putea să își rezilieze contractul cu CFR Cluj, deși are de primit din partea clubului din Gruia suma de 50 de mii de euro pentru calificarea în preliminariile Conference League. Practic, clauza se anulează, iar Pancu nu are de dat bani ardelenilor.

Mai mult, Dan Șucu i-a transmis lui Daniel Pancu că îi poate oferi exact același contract pe care l-a avut și Costel Gâlcă în Giulești. Patronul celor de la Rapid a venit cu o ofertă de 20 de mii de euro pe lună, cu posibilitatea de a urca la 30 de mii din sezonul viitor, însă doar dacă antrenorul duce echipa în cupele europene. În cazul în care obiectivul nu este îndeplinit, clubul poate rupe acordul.

Daniel Pancu vrea să aducă la Rapid 4 jucători de la CFR. Dan Șucu, răspuns categoric

De asemenea, site-ul nostru a mai aflat că Daniel Pancu vrea să aducă în Giulești nu mai puțin de patru jucători cu care a lucrat bine la CFR Cluj. Fiecare dintre ei are un salariu uriaș, de 30 de mii de euro. Cele două cluburi au mai făcut schimburi de fotbaliști și în ultimele sezoane.

Dan Șucu i-a transmis lui Daniel Pancu că nu îl interesează cine vine și cine pleacă, însă nu este dispus să mai investească bani în jucători. Mai mult, i-a precizat antrenorului să ia legătura cu Victor Angelescu în această privință și, dacă reușesc să vândă fotbaliști, pot aduce alții, atât timp cât se încadrează în bugetul pe sezon stabilit deja.